ANALIZĂ TACTICĂ | Duelurile-cheie care pot decide Belgia - România. De ce Drăguș poate fi marele nostru atu

Conform multor surse din presa belgiană, selecționerul adversarilor noștri va renunța la improvizațiile din meciul cu Slovacia, pierdut cu 1-0, și va trimite în teren un prim 11 așteptat de fanii "Dracilor Roșii". În paralel, fiul lui Anghel Iordănescu va păstra sută la sută zece dintre titularii cu Ucraina și va schimba doar în planul ofensiv, unde Mihăilă are șanse mari să intre în locul lui Florinel Coman.

Echipa probabilă a Belgiei: Casteels - Castagne, Faes, Vertonghen, Theate - Tielemans, Onana - Bakayoko, De Bruyne, Doku - Lukaku.

Echipa probabilă a României: Niță - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - M. Marin, R. Marin - Man, Stanciu, Mihăilă - Drăguș

Plecăm cu varianta egalului la îndemână și cu un moral la cote ridicate, dar vom avea în față jucători de sute de milioane de euro. Care vor fi, așadar, duelurile care vor decide partida de la Koln?

Lukaku vs. Drăgușin: forță și finalizare contra forță și plasament

Golgheter all-time al belgienilor cu un număr impresionant de goluri marcate, 85, Romelu Lukaku a fost șters în partida de debut, în care a șutat de două ori pe poarta adversă, o dată pe lângă și a fost prins de două ori în afara jocului. În schimb, Drăgușin a fost liderul unei defensive impenetrabile, și-a trecut în cont cinci intervenții salvatoare și l-a anihilat fără probleme pe Dovbik, cel mai bun marcator din Primera.

Ambii au aceeași înălțime (1.91 metri), deci duelurile aeriene vor fi echilibrate, în schimb cele 105 kilograme ale vârfului de la AS Roma îl transformă într-un target man greu de marcat, periculos când se întoarce cu fața către poartă și poate finaliza. E și detaliul pe care Drăgușin trebuie să-l evite în special prin plasamentul dobândit în Italia, dar și cu ajutor din partea lui Andrei Burcă. Duelul va fi unul echilibrat, luptele vor fi dure, dar ambii au argumente pentru a se ridica deasupra adversarului direct, chiar dacă Lukaku are în dreptul său un plus de experiență și un joc al Belgiei care presupune "hrănirea" sa cu cât mai multe baloane utile.

Doku vs. Rațiu: viteză, viteză, viteză!

Dacă în primul meci a fost mutat în dreapta și i s-au luat mare parte din calități, Jeremy Doku, vedeta lui City, se va întoarce pe postul său natural și va avea un "meci" grozav cu Andrei Rațiu. Cei doi sunt printre cei mai rapizi fotbaliști de la EURO (34.7 km/h atinși de Rațiu, 33.8 km/h de către Doku), astfel că duelul se va purta într-o viteză năucitoare. Rațiu vine cu încrederea sus după ce l-a stopat pe Mudryk, fotbalist asemănător ca stil cu Doku, dar misiunea se anunță ceva mai dificilă în condițiile în care aripa lui Pep Guardiola e mai direct pe poartă, judecă mai des fundașii adverși în poziție de 1 vs. 1 și se conectează de multe ori perfect cu regizorul de Bruyne.

De altfel, modul în care Rațiu îl va bloca pe Doku e esențial și pentru jocul lui Dennis Man. În funcție de ziua prinsă de partenerul său de flanc, atacantul de la Parma poate avea spațiu de manevră pentru a pune presiune pe Theate și a încerca să mute centrul de greutate al jocului într-o zonă care să-i convină.

3 vs. 3 la mijlocul terenului

În compartimentul median, povestea pare simplă: Tedesco va intra cu un distrugător, Onana, un jucător de construcție box-to-box, Tielemans, și unul dintre cei mai buni playmakeri din lume, Kevin de Bruyne. Noi vom păstra linia din primul meci, cu Marius Marin pe post de număr 6, Răzvan Marin într-un rol asemănător cu al lui Tielemans și Stanciu având libertatea de exprimare a lui KDB.

Esențial, așadar, va fi modul în care Marius Marin se va lipi de decarul belgian și îi va reduce culoarele de pasă, pentru că Tielemans vs. Răzvan Marin pare o luptă cât se poate de echilibrată, iar Stanciu dă senzația că se poate dezlipi de Onana pentru a găsi locurile potrivite din care să încerce poarta. Dacă Marius Marin va face un meci mare, va da peste cap întreg angrenajul belgian, De Bruyne fiind dispecerul tuturor atacurilor, omul de care depind atât Doku, cât și Lukaku, Bakayoko sau Openda.

Drăguș vs. Vertonghen: formă și viteză contra experiență

La 37 de ani, bătrânul fundaș central al lui Anderlecht are în spate sute de meciuri importante, dar vârsta își spune cuvântul și Tedesco a preferat să-l lase pe bancă în primul meci, mizând pe Debast pentru a face cuplu cu Faes. În schimb, jurnaliștii belgieni prevăd revenirea în echipa de start a fostului fundaș de la Tottehnam, cel care poate fi considerat de Iordănescu și staff-ul său un punct nevralgic al unei defensive din care vor mai face parte lateralii Castagne și Theate.

Pentru Denis Drăguș, duelul cu Vertonghen e cum nu se poate mai potrivit. Românul e tehnic și rapid, a fost prins de "radar" ci 33.9 km/h în partida cu Ucraina, în timp ce adversarul său și-a pierdut din viteza și așa neimpresionantă pe care a avut-o de-a lungul carierei. Scopul lui Drăguș e să-l hărțuiască în permanență pe Vertonghen, să încerce să-l prindă în dueluri 1 vs. 1 cu fața spre poartă, apoi să-și folosească tehnica în regim de viteză pentru a-l destabiliza și a-i expune limitele. Dincolo, la Faes, un fundaș mult mai tânăr și într-un moment bun al carierei, lucrurile ar fi mai complicate.