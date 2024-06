Acuzat de gesturi obscene, Jude Bellingham dă replica după meciul cu Slovacia

Anglia, condusă din minutul 25, după golul lui Ivan Schranz, a trimis in-extremis meciul în prelungiri, după reușita de generic a lui Jude Bellingham, din minutul 90+5. Starul de la Real Madrid a reluat acrobatic o minge primită de la Marc Guehi.

După meci, pe rețelele sociale a circulat un clip de câteva secunde în care Jude Bellingham sărbătorește golul. În timp ce se îndrepta către propria jumătate de teren pentru reluarea jocului, mijlocașul englez a fost surprins în timp ce făcea un gest obscen.

Bellingham a fost acuzat că gestul său a fost îndreptat spre banca Slovaciei, însă mijlocașul a negat imediat prin intermediul unei postări pe platforma X.

"A fost o glumă internă, un gest făcut pentru niște prieteni apropiați care au fost la meci. Pentru Slovacia doar respect pentru felul în care a jucat azi", a scris Bellingham.

????❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.???????? https://t.co/H8sETMkPoi