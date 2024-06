"Absolut oribil!" Fanii englezi, furiși din cauza gazonului de pe Frankfurt Arena

Suporterii „Three Lions” și-au exprimat frustrarea și furia față de starea proastă a terenului de la Frankfurt, unde trupa lui Gareth Southgate s-a împiedicat de Danemarca.

Terenul, descris de mulți ca fiind "absolut oribil", a fost aproape să provoace o accidentare gravă lui Kyle Walker la gleznă în debutul jocului.

"Ce naiba este terenul ăsta? Absolut oribil și extrem de periculos. #Euro2024 #DenEng", a scris un fan furios pe platforma X.

Un alt utilizator a scris: "E teren sau e tort?", făcând trimitere la faptul că gazonul se rupea foarte ușor.

Un alt fan englez a scris: "Nu sunt adeptul scuzelor, dar terenul ăsta chiar este o rușine. În fiecare reluare vezi câte o bucată din el. Aproape că nu îmi doresc ca gleznele lui Gordon să pățească ceva pe această rușinoasă arenă din Frankfurt."

"Terenul din Frankfurt nu e potrivit nici măcar pentru o parcare cu vânzări din portbagaj, darmă pentru un Campionat European. Rușinos și periculos. #EURo2024", a reacționat un alt fan.

"Oare este cineva pe sub terenul din Frankfurt?", s-a întrebat retoric un englez.

