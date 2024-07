4,9 milioane de inimi au bătut la unison în fața televizoarelor pentru Generația de Suflet! PRO TV, lider absolut de audiență cu cifre record

Povestea optimilor s-a încheiat cu două meciuri puternice, dintre care unul i-a făcut pe cei de acasă să viseze frumos și să creadă în puterea grupului! Chiar dacă EURO 2024 nu continuă pentru echipa Națională, competiția merge mai departe, în direct la PRO TV și pe VOYO, cu etapa Sferturilor care va începe vineri.

PRO TV, lider absolut de audiență cu cifre record

Ieri, de la ora 19:00, ne-am unit și ne-am permis să visăm mai tare ca niciodată! Am cântat Imnul în cor și am strigat cât am putut de tare, astfel încât ecoul s-a auzit din orice colț al lumii pentru băieții conduși de Edi Iordănescu. Confruntarea dintre România și Olanda a adus trei goluri, toate marcate de adversari, prin Gakpo în minutul 20 și Malen în minutele 83 și 90+3. Însă, mai departe de eliminarea din competiție, rămâne mândria că am revenit în fotbalul mare, că am demonstrat că putem și că nu am lăsat capul sus! Povestea Naționalei continuă, iar suporterii vor fi acolo pentru a-i susține pe mai departe!

De la ora 22:00, Austria și Turcia au tras oblonul peste etapa Optimilor cu un meci încărcat de emoții! Turcii s-au aflat constant la conducere prin golurile marcate de Demiral în minutele 1, respectiv 59, însă austriecii s-au apropiat în minutul 66, după reușita lui Gregoritsch. Astfel, Turcia merge mai departe și va lupta contra Olandei.

Meciul așteptat cu sufletul la gură de o țară întreagă, între România și Olanda, a fost lider absolut de audiență, la PRO TV, în intervalul orar 19:00 – 20:52. În rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV avea 30.7 puncte de rating și 81.6% cotă de piață, un nou record pentru piața din România, având cifre de 24 de ori mai mari față de locul 2 care înregistra doar 1.3 puncte de audiență și 3.4% share. De-a lungul difuzării, aproape 4.9 milioane de români s-au bucurat împreună de fotbal, iar în minutul de aur, la ora 20:21, peste 5.3 milioane de telespectatori strigau la unison – Hai, România.

Cel de-al doilea meci al zilei, cel dintre Austria și Turcia a fost lider absolut de audiență, la PRO TV, în intervalul orar 22:00 – 23:52. În rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV avea 11.6 puncte de rating și 45.1% cotă de piață, față de locul 2 care avea doar 2.3 puncte de audiență și 8.9% share. De-a lungul difuzării, aproape 1.6 milioane de români s-au bucurat de fotbal, iar în minutul de aur, la ora 22:12, aproape 2.1 milioane de telespectatori erau cu ochii pe confruntarea serii.

Studioul UEFA EURO 2024 a adus concluziile zilei despre meciul jucat de Naționala României și le-a oferit celor de acasă mediul perfect pentru comentarii, informații la cald din Germania și vești despre ceea ce urmează!

Studioul EURO a fost lider absolut de audiență în intervalul 23:57 – 25:01 În rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV avea 4.6 puncte de rating și 33.3% cotă de piață, față de locul 2 care avea doar 1.5 puncte de audiență și 10.7% share

Vinerea aceasta încep sferturile!

După ce o etapă s-a încheiat, echipele calificate au parte de câteva zile de pauză și de pregătire! Însă, vor reveni curând pe teren, în meciuri care vor fi transmise, în direct, la PRO TV și pe VOYO! Vineri, vor fi primele două meciuri din Sferturi: Spania – Germania și Portugalia – Franța. Sâmbătă, etapa va ajunge la final cu întâlnirile dintre: Anglia – Elveția și Olanda – Turcia.

Nu ratați EURO 2024, la PRO TV și pe VOYO!