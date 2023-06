Veste bună pentru Edward Iordănescu! Ianis Hagi impresionează la antrenamente: „E OK! Nu se menajează!”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a dezvăluit că l-a urmărit cu atenție pe Ianis Hagi la antrenamente și a rămas plăcut impresionat de determinarea pe care acesta o arată.

Oficialul FRF a dezvăluit că în ciuda accidentării care l-a ținut departe de terenul de fotbal un an, Ianis Hagi nu se teme „să bage piciorul” și că se antrenează la intensitate maximă.

„E OK, m-am uitat foarte atent la el, are mișcări normale, nu se menajează. În general, un jucător care vine după o accidentare grea are instinctul de autoconservare și se menajează la partea vătămată. Nu e cazul la Ianis. Atât vreau să vă spun, îl văd OK”, a spus Mihai Stoichiță.

Mesajul lui Ianis Hagi după revenirea la națională

Iani Hagi a revenit la națională, după ce a ratat „dubla” din primăvară, când abia revenise după accidentare.

„A trecut mai mult de un an și jumătate de la ultimul antrenament cu echipa națională. Mi-era dor de tot ceea ce înseamnă acest cantonament și sunt extrem de fericit că mă aflu din nou aici. Abia aștept meciurile cu Kosovo și Elveția. Hai, România!”, a scris Ianis Hagi pe rețelele de socializare.

Naționala României se pregătește de „dubla” cu Kosovo și Elveția din preliminariile Campionatului European din 2024. „Tricolorii” joacă în deplasare pe 16 iunie, respectiv 19 iunie, cele două partide din această lună.

Vineri, 16 iunie, ora 21:45, stadion Fadil Vokrri (Pristina): KOSOVO – ROMÂNIA

Luni, 19 iunie, ora 21:45, Swissporarena (Lucerna): ELVEȚIA – ROMÂNIA

Lotul convocat de selecționerul Edward Iordănescu

Portari: Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (Farul Constanța, 0/0), Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 1/0)

Fundași: Andrei RAȚIU (Huesca | Spania, 11/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 21/2), Andrei BURCĂ (CFR Cluj, 17/1), Radu DRĂGUȘIN (Genoa | Italia, 5/0), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 24/2), Adrian RUS (Pisa | Italia, 17/1), Mario CAMORA (CFR Cluj, 9/0), Raul OPRUȚ (Hermannstadt, 3/0)

Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 10/0), Tudor BĂLUȚĂ (Farul Constanța, 11/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 0/0), Darius OLARU (FCSB, 10/0), Nicolae STANCIU (Wuhan Three Towns | China, 58/12), Alexandru CICÂLDĂU (Ittihad Kalba | EAU, 29/4), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 24/2), Deian SORESCU (FCSB, 10/0), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 7/1), Florinel COMAN (FCSB, 5/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 18/6), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 10/1)

Atacanți: George PUȘCAȘ (Genoa | Italia, 34/10), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 29/3), Louis MUNTEANU (Farul Constanța, 0/0)