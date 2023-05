Sepsi vrea mai mult! Trei transferuri anunțate de covăsneni după câștigarea Cupei României

La finalul partidei, finanțatorul covăsnenilor, Laszlo Dioszegi, a susținut că echipa sa va încerca, în acest sezon, să facă ceva notabil și Europa, motiv pentru care clubul va încerca în perioada următoare să facă două-trei transferuri notabile.

Sepsi se întărește pentru Europa

„Sincer, a fost un joc sub așteptări, dar pentru noi esențial este că am reușit să intrăm iar în Europa. Am câștigat Cupa României, sunt foarte bucuros, dar avem multe lucruri de făcut. La ultimele două penalty-uri nici nu am avut putere să mă uit.

Dimineață ne adunăm lângă stadion, mâine ne odihnim și vineri facem o adunare mai mare, unde să arătăm Cupa și o să sărbătorim. Trebuie să aducem încă 2-3 jucători de valoare, ca să atacăm Europa, iar cei care rămân trebuie să conștientizeze că adevărata valoare a lui Sepsi trebuie să fie mai sus decât am arătat astăzi. Nu vreau să stric bucuria nimănui, dar așteptăm tot mai mult”, a spus Laszlo Dioszegi.

Sepsi OSK a cucerit trofeul pentru a doua oară consecutiv (2022, 2023), echipa din Sfântu Gheorghe având şi o finală pierdută (2020).

Prin victoria reuşită la a 85-a ediţie a Cupei României, Sepsi OSK şi-a asigurat prezenţa în sezonul viitor al Europa Conference League.

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, care a câştigat şi Supercupa României în 2022, va lupta din nou pentru acest trofeu în data de 8 iulie, la Ploieşti, contra campioanei Farul Constanţa.