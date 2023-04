Cele două echipe s-au duelat în sferturile de finală din Cupa României. Formația dirijată de Ioan Ovidiu Sabău a reușit să revină pe tabela de marcaj și să învingă trupa lui Marius Măldărășanu, calificându-se, astfel, în semifinalele competiției, unde va da peste UTA Arad.

Sabău e fericit: „Vrem să jucăm în finală!”

După meci, Sabău a vorbit despre evoluția elevilor săi și a evidențiat cât de important e la o echipă să nu existe accidentați. Mai mult, tehnicianul a precizat că, având în vedere că gruparea sa a ajuns până în semifinale, își dorește să ajungă în finală.

„Cred că am jucat bine, de aceea am reușit să revenim. Am avut posesie, am jucat repede. În a doua repriză am făcut niște schimbări. Am reușit să egalăm. I-am recuperat pe Nistor, Thiam, Filip și sper să nu avem accidentați după acest meci. Jucătorii au fost foarte inspirați și au avut încredere că pot întoarce rezultatul.

Noi credem, vrem să jucăm în finală. Este obiectivul oricărei echipe care ajunge până aici. Pentru mine este foarte important, la fel și pentru jucători, suporteri. E mai ușor pentru mine să-i motivez. Ne bucurăm cât trebuie, dar vrem să pregătim următorul meci din campionat”, a spus Sabău, după meci.

FC Hermannstadt - 'U' Cluj 1-2

În prima repriză, Baba Alhassan (minutul 41) a deschis scorul, iar totul părea roz pentru sibieni. În partea secundă, însă, elevii lui Ioan Ovidiu Sabău au revenit fantastic. Alexandru Chipciu a restabilit egalitatea (minutul 51), iar Mamadou Thiam, proaspăt intrat de 13 minute, a adus victoria pentru clujeni (minutul 75).

'U' Cluj - UTA Arad e prima semifinală în Cupa României care, în consecință, se știe. Cealaltă semifinală va fi delimitată de câștigătoarele din următoarele două partide: Sepsi OSK - CS Mioveni, respectiv CFR Cluj - FC Argeș.