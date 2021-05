Prima importanta pentru fotbalistii Craiovei dupa castigarea Cupei! Cati bani le-a promis Rotaru in acest final de sezon 

CSU Craiova a cucerit Cupa Romaniei, dupa ce a trecut in prelungiri de Astra, scor 3-2.

In urma succesului, jucatorii Craiovei au primit un bonus important. Potrivit Fanatik, finantatorul Mihai Rotaru le-a promis fotbalistilor lui Marinos Ouzounidis o prima in valoare de 10.000 de euro pentru adjudecarea Cupei.

In plus, oltenii vor mai beneficia de un bonus in aceasta perioada, fiecare jucator urmand a incasa circa 21.000 de euro pentru ca echipa a reusit sa se claseze pe locul 3 in clasamentul Ligii 1. Rotaru le-a stabilit prima de obiectiv in functie de punctele acumulate, fiecare punct fiind 'premiat' cu cate 300 de euro.

Pentru victoria din finala Cupei Romaniei, CSU Craiova va primi 150.000 de euro din partea FRF, avand asigurati cel putin inca 350.000 de euro, bani pe care i-ar putea incasa din Conference League, in cazul in care nu vor reusi sa treaca de turul 2. In schimb, daca va ajunge in turul 3 preliminar, echipa lui Rotaru va primi 550.000 de euro.

Oltenii isi vor afla adversarul din turul 2 preliminar al Conference League pe 16 iunie, partidele din aceasta runda urmand a se disputa pe 22 si 29 iulie.