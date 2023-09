Jovan Markovic, declarație temătoare după egalul de la Tunari: ”Ne e frică, eu am patru operații”

Tunari a fost aproape de o mare surpriză în Grupa D a Cupei României. Formașia aflată pe locul 19 în eșalonul secund a deschis scorul în primul minut al reprizei secunde și a condus până în finalul jocului.

În minutul 90, Craiova a înscris norocos, printr-o deviere, și a stabilit scorul final al partidei, 1-1. Markovic a vorbit despre duelul de la Tunari și a recunoscut că fotbaliștilor olteni le este frică de joc: ”Mă bucur că am reuşit să marchez, un punct este ok, decât să ne facem de ras, să luam bătaie, nu ne-au surprins, doar că nu ne aşteptam să fie terenul atât de prost. Nu vreau să găsim scuze. Am jucat foarte slab. (n.r. despre teren) Vă daţi seama că stăm cu frică, pentru că este un teren foarte prost. Eu am patru operaţii, Koljic la fel, ne e frică să jucam, pentru că riscăm iar să ne accidentăm” a declarat Jovan Markovic.

În Grupa D, Tunari și Craiova se situează pe locurile trei și patru, după ce și-au împărțit punctele. FC Voluntari conduce grupa, după ce a învins-o în mod surprinzător pe campioana Farul (2-0), în timp ce UTA Arad a întors scorul la Buzău și s-a impus cu 2-1.