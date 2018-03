Imaginea ANULUI la Craiova! Un copil face semne obscene dupa golul lui Bancu! Oltenii, atacati cu PANTOFI pe teren! VIDEO

Nebunia s-a declansat in Oltenia dupa deschiderea de scor cu Dinamo. Vezi FAZELE VIDEO

Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal! Joi, 20:00 PRO X: Milan - Arsenal in Europa League!

Oltenii au asteptat de ani de zile acest moment. Craiova, cu peste 20.000 de suflete in tribune, intr-un meci decisiv contra marii rivale de la Dinamo.



Dupa o repriza in care oltenii au avut doua bare prin Mitrita, golul a venit in repriza a doua prin reusita lui Nicusor Bancu.



Nebunia s-a declansat in Banie. Jucatorii au aruncat pe margine un pantof aruncat din tribune, in timp ce semne obscene se indreptau catre rivalii de la Dinamo. Chiar si un copil asistat de tatal sau le trimitea semne rivalilor.