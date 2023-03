"Nu le pot reproșa nimic". Concluziile lui Cristiano Bergodi după înfrângerea cu Farul Constanța

Liderul a punctat prin Constantin Grameni (minutul 28), cu un şut din marginea careului, şi Adrian Mazilu (minutul 46), care a reluat din voleu centrarea lui Tudor Băluţă. Sepsi OSK a înscris golul prin Alexandru Tudorie (minutul 59).

Farul Constanța a reuşit a cincea victorie consecutivă pe teren propriu. Sepsi OSK nu are nicio victorie în ultimele şase deplasări (două egaluri, patru eşecuri). În sezonul regulat, Farul a câştigat ambele partide, cu 1-0 în deplasare şi 2-0 acasă.

Cristiano Bergodi, mulțumit de jocul echipei



După ce a ajuns în play-off în urma victoriei cu FCU Craiova, scor 4-0, Sepsi OSK nu a reușit să lege șirul victoriilor, însă tehnicianul formației s-a arătat mulțumit de jocul echipei.

"A doua repriză am dat gol și am deschis din nou meciul, păcat, dar sunt mulțumit. Băieții s-au dăruit și am jucat foarte bine. Am ieșit bine din construcția de jos la început, dar în ultimii 30 de metri ne-a lipsit ceva. Cred că echipa s-a comportat bine, dar ne-a lipsit luciditatea în fața porții.

Nu le pot reproșa nimic pentru că au făcut un meci bun, mai ales că venim și după un meci jucat acum trei zile. Mi se pare că am jucat bine și vom vedea în următoarele două-trei meciuri cum ne vom descurca. Nu cred că este o oscilație, am jucat bine acum, dar și cu Craiova joi.

Sunt convins că vom face meciuri bune în continuare, avem și meciurile din Cupă, acolo unde suntem în sferturile de finală și trebuie să ne apărăm șansele de câștigătoare. Noi ne antrenăm bine, nu cred că trebuie să reglăm nimic. Am făcut un meci bun, mai ales că venim după meciul de joi de la Craiova.

Va fi un play-off echilibrat pentru FCSB, CFR Cluj și Farul, toate sunt echipe bune. Cred că ele pot să câștige titlul, dar cred că va fi un play-off frumos pentru că și noi putem să le încurcăm", a declarat Cristiano Bergodi la finalul partidei.