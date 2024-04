Gazdele s-au impus cu 4-0 și au obținut accederea în semifinalele Cupei României. Cu un om în minus, după eliminarea lui Panagiotis Tachtsidis din al 11-lea minut, CFR pleacă la Cluj dărâmată.

Cristi Balaj, verdict după umilința cu Corvinul Hunedoara: ”Sunt supărat” + ce spune despre Adi Mutu

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a vorbit după înfrângerea usturătoare de la Hunedoara și a menționat că ardelenii nu au nicio scuză pentru evoluția slabă a elevilor lui Adrian Mutu.

Cât despre antrenorul din Gruia, Cristi Balaj a evitat subiectul și a ținut să specifice cât de supărat este pe jucători

”Normal că am avut așteptări de la acest meci. Am considerat că trebuia și nu avem nicio scuză. Chiar dacă am putea vorbi de jucători care au fost suspendați, care au jucat accidentați că nu am avut alte soluții...

Putem vorbi, dar nu avem scuze. Am intrat mai mult, pentru că am vrut să-i felicit în mod special pe cei de la Corvinul.

E absurd să vorbim de Mutu. Aș vrea să mă liniștesc. Chiar nu vreau să am nicio opinie. Sunt supărat pe mine, pe jucători. Era foarte importantă cupa. Dacă ne-am fi calificat, am fi câștigat.

Am plecat înainte să se termine. (n.r. cu Neluțu Varga ai vorbit?) Un om deștept previne anumite situații. Nu le rezolvă, trebuie să le eviți”, a spus Cristi Balaj la televiziunea OrangeSport.

Corvinul Hunedoara - CFR Cluj 4-0

Viorel Lică a deschis scorul chiar înainte de pauză, în minutul 43, iar în partea secundă, hunedorenii au predat o lecție de fotbal autentică ”acasă”, pe un stadion arhiplin, fostei campioane a României.

Marius Coman a dus scorul la 2-0 în minutul 51, în timp ce Daniel Pîrvulescu a majorat diferența în minutul 67, iar Ionuț Pop a înghețat tabela de marcaj la 4-0 în minutul 90+3.