Cele două echipe s-au întâlnit în a treia etapă a grupelor Cupei României, pe stadionul "Iuliu Bodola" din Oradea. La capătul celor 90 de minute, UTA și FC Voluntari au împărțit punctele, doar că ilfovenii s-au calificat în sferturi, iar arădenii au rămas acasă.

Concluziile lui Mircea Rednic după ce UTA Arad a ratat calificarea în sferturile Cupei României

Mircea Rednic a vorbit după meci și s-a plâns de starea gazonului de pe "Iuliu Bodola". De asemenea, antrenorul celor de la UTA Arad a precizat că elevii săi au dominat meciul, doar că nu au reușit să fructifice ocaziile.

"Aveam nevoie de o victorie și îmi pare rău că nu Voluntari ne-a pus probleme, ci terenul. Nu am reușit să ne echilibrăm în fața porții, nu am luat decizia cea mai bună. Nu am reușit să înscriem, am dominat, am avut posesie, dar n-am reușit să o băgăm în poartă. Nu am ce să le reproșez, jucătorii și-au dorit victoria, au muncit.

După meciul cu cei de la Sibiu, s-a acumulat oboseală, Kevin venise după o accidentare, nu am vrut să risc, Mihai nu a putut să se antreneze. Nu avea sens să îi folosesc. Alta ar fi fost situația cu cei patru jucători, cu Marcelo, cu Căpușă.

Nu am ce să le reproșez, poate mai mult curaj în fața porții, mai mult echilibru, poate și datorită terenului. Eu zic că meritam să ne calificăm", a spus Mircea Rednic după meci.

UTA Arad a încheiat campania grupelor Cupei României pe locul patru cu patru puncte. O victorie, un rezultat de egalitate și o înfrângere a înregistrat trupa lui Mircea Rednic.

De cealaltă parte, FC Voluntari s-a clasat pe poziția a doua cu cinci puncte, la două în spatele liderului grupei, Universitatea Craiova, și la un punct în fața ocupantei locului trei, Gloria Buzău.