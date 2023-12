Moldovenii nu au obținut până acum nicio victorie în acest sezon. 18 etape s-au scurs în actuala stagiune, iar FC Botoșani a înregistrat doar nouă victorii și nouă rezultate negative.

Valeriu Iftime face un anunț pe modul "Dorinel Munteanu"

Valeriu Iftime, patronul clubului, a apelat la "tehnica" lui Dorinel Munteanu, care, înainte de FCSB - Oțelul Galați, încheiat, între timp, 2-0 în favoarea trupei sale, a subliniat faptul că "merge să-l învingă pe Gigi Becali la el acasă".

Afaceristul botoșănenilor a precizat că o victorie împotriva lui FCU Craiova din a 19-a etapă ar însemna enorm pentru fotbaliștii săi și că formația are mare nevoie de un rezultat pozitiv în acest sezon.

"Cumva mulţumit de joc, dar sigur că aş fi vrut să câştigăm. La ce nevoie de puncte avem, un egal... Nu stau bine cu inima, stai bine cu capul, că şi aşa mă doare. Starea echipei e bună, am vorbit cu ei. Simt aşa că ceva s-ar putea schimba la un moment dat. O victorie ne-ar putea plasa bine, ar fi extraoardinară.

Mi se pare că lotul e bun, iar Andrei Patache îi mânuieşte bine. Au schimbat antrenamentele şi parcă e mai mult multă posesie, ţinem de minge la mijlocul terenului. Dacă şansa moare, închizi toată prăvălia. Rapid se bate la titlu, noi am jucat mai bine decât ei, i-am surprins, am încercat, am jucat pe fotbal, nu pe întâmplări, dar nu ştim să marcăm.

Mă duc la Craiova să câştig şi cred că pot să câştig. Vorba lui Dorinel Munteanu, de ce să-mi fie frică? Dacă stăm bine fizic, câştigăm. Fotbalistul cred că suntem la nivelul lor, nu cred că sunt atât de talentaţi încât să nu-i putem ţine în frâu. Vrem să câştigăm acolo. Nu pot să spun că neglijăm meciul din Cupa României cu 'U' Cluj, avem mulţi jucători care n-au jucat, au voinţă de a juca şi poftă de a juca", a spus Iftime, potrivit OrangeSport.