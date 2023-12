Universitatea Craiova a oferit o demonstrație în forță împotriva juniorilor lui Gheorghe Hagi. Farul Constanța părăsește, astfel, Cupa României cu trei înfrângeri pe linie în Grupa D.

Reacția lui Gică Hagi după Univ. Craiova - Farul Constanța 4-0

După meci, Gică Hagi a subliniat faptul că din cauza multiplelor accidentări de la Farul Constanța a fost nevoit să-și introducă juniorii, iar cu ocazia asta i-a și testat să vadă cum va proceda în perioada de mercato din iarnă, care se apropie cu pași mărunți.

"Ăștia suntem, ăștia am fost și vom fi. Producem jucători. Când e spațiu, când e un meci fără presiune, îi bag. A trebuit să-i bag. Avem foarte mulți accidentați. Înainte de meci doi jucători s-au accidentat.

Practic, am încercat să facem o echipă. A fost o oportunitate, un test important pentru ei. Cred eu că au învățat foarte multe din acest meci acești copii.

Am început meciul bine, am fost acolo 30 de minute, apoi partea fizică s-a văzut. Adversarii au fost mai pregătiți, prima ligă, un test dur, dar cred că au învățat ceva din asta. Am luat mingea la început, dar ne-am asumat acest risc.

Indiferent de format, e Cupa României. În momentul acesta eu am mulți jucători accidentați. Am lăsat și acasă fotbaliști. Am încercat să le dau spațiu celor tineri", a spus Gică Hagi după meci.

Universitatea Craiova - Farul Constanța 4-0

Universitatea Craiova a deschis scorul în prima parte a meciului, grație reușitei lui Elvir Koljic din minutul 45+1. În repriza secundă, oltenii au înscris alte trei goluri.

Mai întâi, Ștefan Baiaram a dus scorul la 2-0 în minutul 52, ca două minute mai târziu Jasmin Kurtic să majoreze diferența. Atanas Trică a închis tabela de marcaj la 4-0 în minutul 86.