Ce a răspuns Marin Dună când a fost întrebat dacă pleacă de la FC Voluntari

Gazdele au deschis scorul prin Daniel Florea (7), care a reluat în plasă de la 7 metri mingea centrată de Nicolae Carnat. Fundaşul Ionuţ Andreş a parafat victoria ilfovenilor cu o lovitură de cap (85), după un corner executat de Runar Mar Sigurjonsson.

Două faze cu circumstanţe de penalty au fost ignorate de arbitrajul video (VAR): în minutul 51, în careul Farului, Gustavo Marins l-a lovit cu cotul pe Andrei Dumiter la un duel aerian, iar în minutul 87, în careul gazdelor, Patricio Matricardi l-a lovit cu mâna în faţă pe Ionuţ Cojocaru.

Reacția lui Marin Dună după succesul cu Farul Constanța

Tehnicianul ilfovenilor a vorbit despre prestația echipei sale, dar și despre speculațiile apărute despre o posibilă plecare a băncii tehnice.

"E o victorie meritată. Am jucat foarte bine, am închis toate culoarele. Atitudinea a fost cea care trebuie. Băieții au recunoscut că asta trebuie să fie atitudinea echipei. Am avut multe ocazii, numai Dumiter a avut două ocazii mari. E o victorie muncită care ne dă speranțe pe viitor.

Avem probleme medicale de care știți. Sunt jocuri din trei în trei zile, dar ăsta este fotbalul. O mare parte dintre ei vor juca și la Arad. Am mai menajat câțiva jucători, dar trebuie să joace.

Am mai spus-o. E inutil să ne punem o presiune, nu s-a discutat absolut nimic, ne-am văzut de treabă, am pregătit echipa, ne-am prezentat la meciuri, am câștigat meciuri. În momentele mai dificile se vorbește, dar echipa a avut reacție și ne-a arătat fața de la începutul campionatului, când au fost aceiași jucători și aceiași antrenori", a spus antrenorul, potrivit Digi Sport.