"Am pierdut, suntem jalnici". Reacție fără menajamente din partea rapidiștilor după eliminarea din Cupa României

Reacție dură a lui Paul Iacob după remiza cu CFR Cluj

Jucătorul giuleștenilor a declarat că echipa a prestat un joc sub așteptări, iar eliminarea din Cupa României reprezintă un dezastru.

"Dezastruos, Cupa era un obiectiv. Am pierdut, suntem jalnici. Nu a intrat mingea în poartă. Calitate, concentrare, nu știu de ce, nu a intrat mingea. Sava a avut o paradă extraordinară. Am fost slabi, ei s-au apărat foarte bine.

E o seară foarte grea. Știam la pauză rezultatele, după aia nu ne-am mai gândit. Nu ne-am bazat pe rezultatele alea, trebuia să câștigăm. Trebuia să batem la CSA, dar trebuia să batem și acum, am jucat acasă. Era nevoie să bați, trebuia să bați.

Nu am bătut, merităm să luăm ce am luat de la suporteri. E al treilea an când nu ne calificăm în Cupă, e normal să ne strige în toate felurile, e dreptul lor. Ne era rău să mergem mai departe în Cupă? Nu există consolare pentru mine", a declarat Paul Iacob la finalul meciului, la Digi Sport.

Clasament grupa B

1. U Cluj - 7 p

2. CFR Cluj - 5 p

3. Rapid București - 5p

4. CSA Steaua - 4p

5. Alexandria - 3p

6. FC Botoșani - 0p