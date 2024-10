Cu șapte schimbări în echipa de start față de duelul cu Rapid din campionat, FCSB a reușit să deblocheze tabela abia în repriza secundă. Omul meciului a fost Alexandru Băluță, introdus în prima repriză în locul accidentatului Darius Olaru.â

Alex Băluță, după Dinamo - FCSB 0-4: "Mi le doresc din suflet pe Dinamo și Rapid în play-off"

Băluță a deschis scorul în minutul 56, iar ulterior a pasat decisiv la golurile marcate de Luis Phelipe (70') și Marius Ștefănescu (81'). Tot Ștefănescu a stabilit scorul final în minutul 87, după o centrare deviată a lui Ionuț Panțîru.

Deși FCSB a spulberat rivala, Alexandru Băluță a dat dovadă de fair-play la interviul de după joc. Jucătorul campioanei a lăudat Dinamo pentru rezultatele din acest sezon și a transmis că și-ar dori foarte mult ca atât Dinamo, cât și Rapid să se califice în play-off-ul din Superliga.

"A fost un meci reușit pentru mine. Normal că n-aș fi reușit fără ajutorul colegilor mei. Mă bucur că am intrat în meci foarte repede, m-am adaptat destul de repede, deși nu mi-a fost ușor. Am intrat neîncălzit, a fost ceva ce nu preconizam. Îmi pare rău pentru Oli, e o pierdere mare pentru noi. E important că am câștigat și sper ca accidentarea lui să nu fie gravă.



Nu ne așteptam la un scor atât de mare. Și ei au făcut o partidă destul de bună. Într-adevăr, rezultatul a fost mai echitabil în prima repriză, dar am ieșit mai montați de la pauză, am vorbit să începem mai sus, să îăncercăm să înscriem la ocaziile pe care le aveam. La 1-0 puteam fi taxați, dar soarta a ținut cu noi. Am făcut un meci bun tehnic și tactic, iar rezultatul s-a văzut.



Noi nu trebuie să subestimăm Dinamo. Și ai au reușit multe rezultate bune în campionat, în Cupa României mai au două meciuri și își joacă șansa. Noi le-am analizat minusurile din meciul trecut și mă bucur că am reușit să câștigăm din nou.



(n.r - despre ironia crainicului dinamovist de la pauza meciului) Astea sunt normale. Așa sunt suporterii la noi. E normal, sunt rivalități. Noi nu trebuie să răspundem. A fost neplăcut, asta e. Am auzit, normal. Ce putem să facem? Noi le-am răspuns prin rezultat. Asta trebuie să facem fiecare dintre noi, nu să le răspundem verbal.



Perioadă destul de grea, încărcată. Nu e ușor mental. Se adună oboseala și normal că vrem să câștigăm. Nu e ușor să faci față, dar astăzi am reușit un rezultat destul de bun. Mă bucur că cei care au avut șansa și au intrat și-au făcut datoria și am câștigat. Mă bucur mult pentru Ștefănescu, care e un jucător valoros și sunt sigur că ne va ajuta mult timp de acum înainte. Cred că are o calitate mare. Avem un lot echilibrat pe fiecare poziție. Pentru noi e important că unii au fost odihniți, alții au avut șansa să joace.



Ne așteaptă o partidă dificilă la Craiova și e nevoie de puncte. Sunt meciuri speciale pentru mine, chiar dacă nu sunt agreat la Craiova. Mi-am făcut încălzirea de anul trecut. Trebuie să mă concentrez pe ce am eu de făcut. Va fi cu siguranță o atmosferă frumoasă și îmi doresc să ne întoarcem cu 3 puncte.



Eu îmi doresc ca Rapid și Dinamo să fie în play-off pentru că ați văzut și dumneavoastră ce meciuri frumoase și strânse sunt. Mi-aș dori din suflet ca ambele echipe să se califice în play-off. Ambele derby-uri sunt speciale, dar cu Dinamo cred că am avut emoții mai mari. Este o realizare mare pentru noi. Suporterii asta așteaptă, rezultate pozitive contra celor de la Dinamo și Rapid", a spus Alexandru Băluță, după Dinamo - FCSB 0-4.

Pentru FCSB a fost a doua victorie în derby în mai puțin de două săptămâni. Pe 20 octombrie, campioana României a învins Dinamo cu 2-0, în campionat.