A fost anuntat programul primului turneu final al Cupei Mondiale care va avea loc iarna! Cand se va juca finala

Oficialii FIFA au anuntat programul meciurilor din cadrul Cupei Mondiale din Qatar 2022.

Turneul final, care va avea loc in premiera iarna, va incepe pe 21 noiembrie, pe stadionul Al Bayt. Meciurile din faza grupelor se vor derula pe parcursul a 12 zile.

Apoi, intre 3 si 6 decembrie vor avea loc partidele din optimile de finala. Pe 9 si 10 decembrie sunt programate meciurile din sferturi, iar pe 13 si 14 decembrie se vor juca semifinalele.

Stadionul Khalifa va gazdui, pe 17 decembrie, finala mica a competitiei, iar pe 18 decembrie (cand este Ziua Nationala a Qatarului) se va disputa finala mare a Campionatului Mondial din Qatar, care va avea loc pe stadionul Lusail.

Turneul din 2022 va fi cea de-a 22-a editie a Cupei Mondiale. Franta este campioana mondiala en-titre, adjudecand trofeul in 2018, in Rusia, iar Brazilia este echipa care s-a impus in cele mai multe finale, avand 5 titluri mondiale.