CUTREMUR la nationala Argentinei cu cateva zile inainte de Mondial! Echipa lui Messi poate ramane fara selectioner: Jorge Sampaoli e acuzat de tentativa de viol!

Un jurnalist din Argentina a facut dezvaluirea incredibila.

Cu doar cateva zile inainte de startul Campionatului Mondial din Rusia, nationala Argentinei, finalista la ultima editie, risca sa fie lovita de un adevarat cutremur! Conform jurnalistului Gabriel Anello, selectionerul Jorge Sampaoli ar putea fi arestat!

Anello a dezvaluit la Radio Miter ca selectionerul Argentinei este acuzat de o bucatareasa angajata de Federatie de tentativa de viol! "Federatia incearca din rasputeri sa tina vestea departe de presa, insa toti cei cu care am vorbit au confirmat incidentul. Este un moment foarte periculos pentru nationala Argentinei si pentru Sampaoli, putand exista consecutive legale" a spus jurnalistul.

Conform victimei agresiunii, Sampaoli a fost reclamat imediat insa Federatia a incercat sa ascunda incidentul, oferindu-i bucataresei o suma importanta de bani pentru a nu dezvalui in acest moment incidentul. Exista chiar si discutii ca Sampaoli sa fie inlocuit la nationala Argentinei inainte de startul turneului final! In acelasi timp, si jurnalistul Gabriel Anello este acuzat ca minte, spunandu-se ca in trecut la acuzat pe Eqequiel Lavezzi ca fumeaza marijuana, fapta nedovedita.