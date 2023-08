Veste proastă pentru FCSB înaintea returului cu Nordsjaelland. Anunțul făcut în Danemarca

În urmă cu câteva zile, Randers, următoarea adversară lui Nordsjaelland din campionat, a postat un mesaj viral pe rețelele sociale. Speriați de golgheterul Ernest Nuamah, cei de la Randers au implorat practic cluburile mari să îl cumpere pe atacantul ghanez înaintea duelului direct de duminică.

"Dragi președinți de la PSG, Ajax și alte cluburi interesate de Ernest Nuamah, vă rugăm să îl cumpărați acum. Cel mai târziu până duminică pentru nu a fi nevoi ca noi să înfruntăm duminică această bestie. Mai jos aveți argumentele pentru a-l cumpăra", au scris cei de la Randers, pe Twitter, adăugând realizările lui Nuamah din acest sezon.

Dear chairman of @PSG_inside, @AFCAjax and all other clubs interested in Ernest Nuamah.

Please buy him now ????

At the very latest before the game on Sunday, so we don't have to face this beast of a player ????

Read arguments for buying him in the picture... #sldk #randersfc pic.twitter.com/jk5nEhJNA5