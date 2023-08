"Trebuie să apreciem". Basarab Panduru, reacție categorică după calificarea Farului Constanța în play-off

Campioana României s-a impus prin golurile marcate de Rivaldinho (4) şi Constantin Budescu (18), după ce câştigase şi în prima manşă, cu 3-0.

Farul Constanța va juca în play-off contra învinsei dintre Qarabag FK (Azerbaidjan) şi HJK Helsinki (Finlanda), duel care are loc în turul al treilea preliminar al Europa League.

Echipa azeră a câştigat cu 2-1 în prima manşă. Farul Constanța va juca prima manşă pe teren propriu, pe 24 august, iar manşa secundă este programată pe 31 august.

Reacția lui Basarab Panduru după calificarea campioanei în play-off

"Cred că trebuie să fim bucuroşti, de rezultat şi de maniera în care câştigă Farul. Sunt două goluri frumoase, două victorii frumoase.

Trebuie să apreciem calificarea, pare că sunt slabi şi am trecut uşor. Nu, am jucat bine, am condus repede. Victoriile astea sunt bune pentru ei şi pentru noi ca şi ţară.

Nu trebuie să transformăm în nimic, meciul cu Helsinski trebuie să-l transformăm în sărbătoare. Nu e uşor, nu eşti FCSB sau CFR Cluj să ai experienţă. Dacă reuşeşti să treci de Helsinki sau Qarabag, da, atunci e sărbătoare. Trebuie felicitaţi pentru că scorul e frumos", a spus Basarab Panduru, la Orange Sport.