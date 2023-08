Elias Charalambous a dezvăluit înaintea meciului din Danemarca faptul că Băluță și-a revenit după accidentare și poate fi folosit. În momentul de față, singurul fotbalist indisponibil este Ngezana, care are probleme cu viza.

„Am avut mai mult timp să ne relaxăm, să stăm, să îi pregătim pe jucători și cred că este un avantaj pentru mâine.

Doar Ngezana are probleme cu viza, în rest pot să joace toți fotbaliștii. Băluță poate să joace, și-a revenit, nu mai are probleme, este foarte bine.

Cum am spus săptămâna trecută, meciul se va decide la retur. Meciurile devin din ce în ce mai grele, mai ales când joci în deplasare. Am venit aici să suferim, am venit să ne ținem tare, nu am venit doar să jucăm, pentru că obiectivul nostru este să ne calificăm.

Băieții sunt pregătiți, sunt motivați și eu împreună cu staff-ul meu am încercat să îi ținem într-o condiție cât mai bună pentru jucători și îi simțim pregătiți. Mâine o să ne agățăm de toate șansele pe care le avem”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă dinaintea meciului cu Nordsjaelland.

Prezență impresionantă a fanilor FCSB anunțată pentru returul cu Nordsjaelland, din Danemarca

FCSB nu a reușit să expedieze niciun șut pe poartă în partida tur din Ghencea, încheiată la egalitate, scor 0-0, deși Nordsjaelland a jucat mai bine de jumătate de oră cu un om în minus. Vicecampioana României se teme și de gazonul sintetic din Danemarca, unul care le-ar putea pune probleme elevilor lui Elias Charalambous.

Pentru partida din Danemarca, Gheorghe Mustață anunță că galeria FCSB va primi peste 1.000 de bilete. Liderul Peluzei Nord de la FCSB este încrezător că tichetele vor fi achiziționate de fanii români, cei mai mulți din Diaspora - mai multe detalii AICI.