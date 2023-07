"Trebuia să tac". Gică Hagi, discurs realist după victoria la limită cu FC Urartu

Farul Constanța a marcat prin Tudor Băluţă (27), Adrian Mazilu (45+4) şi Ionuţ Larie (90+5), iar adversarii, prin Artem Maksimenko (23) şi Ivan Zotko (38).

Campioana României, dacă va trece de FC Urartu va juca în turul al treilea contra formaţiei FC Flora Tallinn, campioana Estoniei.

Explicațiile lui Gică Hagi după Farul - FC Urartu 3-2

Tehnicianul campioanei României a vorbit despre evoluția echipei, explicând ce s-a întâmplat la golul primit de Aioani, din lovitură liberă.

"Suntem o echipă imprevizibilă, care vrea să joace fotbal. Ofensiv am făcut lucrurile bine, atât cât am putut face. Defensiv am făcut greșeli, mai ales în prima repriză. Puteam să marcăm mai multe goluri, a venit bine acest rezultat, cred că a adus din nou acel spirit în vestiar. Ne așteaptă o deplasare dificilă, dar mergem să facem un meci mare.

Jucăm din trei în trei zile, nu e ușor, unii jucători au anumite antrenamente, încercăm să facem față pe ambele fronturi. În Europa e mai greu. Trebuie să trecem, să luptăm, să jucăm la rezultat. Suntem la început, nu avem randament 100%, aici sunt anumite întrebări. Avem niște limite și învățăm, chiar dacă managerul echipei e Hagi. Nu joacă numele. Trebuie să căpătăm experiență, am făcut din nimic ceva extraordinar anul trecut.

E vina mea, eu i-am zis să nu facă gol. Noi doi suntem vinovați. El nu trebuia să ia gol, eu trebuia să tac din gură.

Mazilu învață, e primul meci în Europa, a rămas cu picioarele pe Pământ, a dat totul pe teren, a făcut enorm", a declarat Gică Hagi, la Digi Sport.