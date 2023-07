Dioszegi, euforic după triumful lui Sepsi: "Cel mai bun meci din istorie. CSKA are buget dublu, dar nu are inima noastră"

Sepsi a dominat partida din Bulgaria, a fost echipa care a pus mai multă presiune la poarta adversă și a marcat de două ori în repriza secundă. Mai întâi prin Nicolae Păun (68'), după o fază prelungită de atac, iar pe final prin Roland Varga (81), care a profitat de o ieșire greșită a portarului și a înscris spectaculos de la mare distanță.

Reacția lui Laszlo Dioszegi după CSKA Sofia - Sepsi 0-2

Pe final, Sepsi a avut două bare, prin Damașcan (88) și Ninaj (89).

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a fost prezent la meciul de la Sofia, iar după meci a vorbit inclusiv despre incidentele cu fanii bulgari în prim-plan. Omul de afaceri laudă evoluția jucătorilor săi și spune că este cea mai mare victorie din istorai clubului covăsnean.

"Am fost înjurat, au aruncat cu sticlă de apă în staff-ul nostru, dar nu contează. E un rezultat extraordianr și cel mai bun meci din istoria noastră de 12 ani. Am reușit să câștigăm cu 2-0, iar pentru noi e foarte important. Toți iubitorii fotbalului din România pot fi mândri de Sepsi OSK.

Eu pot să spun că am fost net superiori. La posesie nu, dar la ocazii de gol 100% da. În afară de cele două goluri, am avut două bare și 3-4 ocazii mari. Eu consider că omogenitatea contează foarte mult și dorința de a învinge. Noi suntem o familie și contează foarte mult dorința de victorie. S-a văzut foarte tare că CSKA Sofia are un buget dublu față de Sepsi, dar n-are inima noastră. Da, ieri seară am fost la dineul oficial. Noi avem 7,5-8 maxim, ei au între 15 și 16 milioane de euro. Chiar am fost mirat, dar așa au spus ei. Nu întotdeauna banii contează cel mai mult, dar dorința de victorie", a spus Laszlo Dioszgi, la Orange Sport.

Returul dintre Sepsi și CSKA Sofia se joacă la Sfântu Gheorghe, joi, 3 august, de la ora 20:00. Câștigătoarea din acest duel se va califica în turul 3 preliminar Conference Lague și va înfrunta învingătoarea din duelul Torpedo Kutaisi - Aktobe (1-4, în tur).