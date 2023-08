Toni Korkeakunnas, discurs cu expresii vulgare după ce a eliminat-o pe Farul din Conference League

Atât prima, cât și a doua reușită a echipei finlandeze au fost înscrise de către Bojan Radulovic, în minutele 20 și, respectiv, 70.

La finalul meciului, Toni Korkeakunnas, antrenorul lui HJK Helsinki, a ținut exploziv în timpul căruia a folosit inclusiv expresii vulgare.

„Vă felicit pe toți, ați făcut o treabă incredibilă. Am reușit un lucru mare. În acest moment simt o mare recunoștință pentru voi.

Sunt foarte, foarte fericit pentru voi. Sunt mândru! Ați făcut exact ce v-am cerut și ceva în plus. Exact ce discutam mai devreme.

Dacă avem această dăruire și nu intrăm cu teamă, nu-mi pasă cu cine jucăm (does not f*****g matter). Nimeni nu are nicio șansă aici! Ați făcut o treabă al naibii de bună”, a fost discursul susținut de Toni Korkeakunnas, la vestiare, la finalul meciului cu Farul.

HJK, după ce în sezonul trecut a evoluat în grupele Europa League, acum va juca în grupele Europa Conference League. Farul a trecut pe lângă o premieră, calificarea în grupele unei cupe europene.