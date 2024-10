Echipa provine dintr-un oraș englez, dar joacă sub culorile Țării Galilor

Echipa antrenată de Craig Harrison s-a impus în fața celor de la FC Astana (Kazahstan), scor 2-0, golurile fiind marcate de Rory Holden (40) și Declan McManus (78, pen.). Meciul din Conference League s-a disputat pe arena The Croud Meadow din localitatea engleză Shrewsbury (comitatul Shropshire / 10.210 locuri), pentru că stadionul propriu, Park Hall, are doar 3.000 de locuri și nu a fost omologat de UEFA pentru meciurile din cupele europene.



Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât toți jucătorii din lot sunt galezi sau din insulele britanice, excepțiile fiind americanul Matthew Olosunde, polonezul Adrian Cieslewicz și kenyanul Adam Wilson. Oswestry este un oraș cu 17.500 de locuitori din Anglia, aflat la 8 kilometri de granița cu Țara Galilor, dar care joacă în Cymru Premier.



Mai au patru meciuri de disputat în Conference League

TNS a început parcursul european în primul tur preliminar al Champions League, unde a eliminat-o pe FK Decic (Muntenegru / 3-0, 1-1), dar a cedat apoi în fața lui Ferencvaros (Ungaria / 0-5, 1-2), în turul secund. Ulterior, galezii au fost eliminați din calificările Europa League de Petrocub Hîncești (Moldova / turul 3 / 0-1, 0-0) și au mers în play-off-ul Conference League, unde au învins pe FK Panevezys (Lituania / 3-0, 0-0). Până acum, Saints au jucat cu Fiorentina (0-2) și Astana (2-0) și se află pe loc care califică în play-off-ul de accedere în faza optimilor de finală.



Până la finalul anului, galezii vor mai juca cu Shamrock Rovers (Irlanda / 7 noiembrie / deplasare), Djurgardens IF (Suedia / 28 noiembrie / acasă), Panathinaikos (Grecia / 12 decembrie / acasă) și NK Celje (Slovenia / 19 decembrie / deplasare). The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club, pe numele complet, este un club înființat în 1959 și este campioana en titre din Cymru Premier. Are în palmares 16 titluri de campioană a Țării Galilor, 9 trofee Welsh Cup și 10 Welsh League Cup. Printre foștii jucători se numără și românul Mihai Leca.



Foto - Getty Images