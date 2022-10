În a patra etapă din Conference League, FCSB o va întâlni tot pe Silkeborg, joi, de la 22:00, pe Arena Națională din București. Partida va fi transmisă LIVE de Pro Arena și VOYO.

Într-o conferință de presă susținută sâmbătă, în Berceni, antrenorul Nicolae Dică a fost chestionat despre meciul de joi, scor 0-5, dar și de următoarea partidă din Conference League.

Silkeborg îl urmărește pe Dică

După ce a jucat fără șapte titulari în confruntarea cu formația lui Kent Nielsen și a fost incapabilă să contracareze jocul în viteză pe care au mizat nordicii, FCSB va miza, probabil, pe echipa tip în returul de joi.

"Am sacrificat la meciul acesta, după sperăm să câștigăm, după aceea vom vedea cum abordăm la meciul de joi. Nu vreau să vorbesc despre meciul de joi acum!

Nu am făcut un joc bun, ceea ce trebuia să facem defensiv nu am făcut, acolo am avut mari probleme. De multe ori, ceea ce vezi în antrenamente te poate păcăli.

Sunt oameni care vor să critice, nu am nicio problemă, meritam să fim criticați, dar cred că trebuia să analizăm puțin și lotul cu care am fost acolo și jucătorii pe care i-am introdus, e o experiență pentru acești jucători tineri și poate în timp le va prinde bine acel joc", a declarat Nicolae Dică, într-o conferință de presă care a avut loc sâmbătă după-amiază.

FCSB joacă duminică, la Ploiești, cu Petrolul, de la 21:30, într-o partidă din etapa a 13-a a Superligii.

VIDEO Rezumatul partidei Silkeborg - FCSB 5-0

După meciul din Danemarca, FCSB a rămas pe ultimul loc în grupe, cu un singur punct, cel mai slab atac (un gol marcat), dar și cea mai slabă apărare (opt goluri primite).

Clasamentul Grupei B

1. West Ham - 9 puncte

2. Anderlecht - 4 puncte

3. Silkeborg - 3 puncte

4. FCSB - 1 punct