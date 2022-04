Semifinalele Conference League: Leicester - AS Roma și Feyenoord - Marseille, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Jose Mourinho, aproape de o nouă finală europeană!

Semifinalelele UEFA Conference League, competiție aflată la prima ediție în acest sezon, se văd ÎN DIRECT pe VOYO.RO și în format LIVE VIDEO pe www.sport.ro. Prima ediție le pune față în față pe Feyenoord - Olympique Marseille și Leicester - AS Roma.

Două milioane de euro este premiul în bani pentru semifinaliste, în timp ce echipele care dispută finala încasează câte trei milioane de euro. Câștigătoarei Conference League i se mai atribuie încă două milioane de euro pentru adjudecarea trofeului.

Feyenoord - Olympique Marseille, LIVE TEXT de la 22:00



Echipa lui Valentin Cojocaru se pregătește să o primească pe teren propriu pe Olympique Marseille într-un duel ce se anunță spectaculos atât pe teren, cât și în afara lui, suporterii celor două echipe fiind deja renumiți pentru pasiunea cu care își susțin favoritele. Meciul de pe De Kuip va fi oficiat de „centralul” Michael Oliver.

Neerlandezii au o serie bună de șase meciuri consecutive fără înfrângere, dintre care trei victorii consecutive. Ultima înfrângere suferită a fost în luna martie, împotriva celor de la Ajax, în campionat, 2-3. De cealaltă parte, Olympique Marseille are două victorii consecutive, după ce seria de opt victorii i-a fost întreruptă de PSG, în campionat, 1-2.

Marseille a ajuns în semifinale după ce a eliminat-o pe PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, în sferturile de finală Conference League, 3-1 la general, în timp ce Feyenoord a trecut de fosta echipă a lui Nicolae Stanciu, Slavia Praga, 6-4.

Ultima întâlnire dintre cele două echipe a avut loc în 2000, înt-un duel din turul al doilea al preliminariilor Champions League, încheiat 0-0.

Leicester - AS Roma, LIVE TEXT de la 22:00



Duelul de pe King Power Stadium este „capul de afiș” al semifinalelor, meciul anunțându-se a fi intens, cu Jose Mourinho dorind să joace o nouă finală europeană. Ibericul Carlos Del Cerro Grande va fi cel care va conduce de la centru partida dintre Leicester și AS Roma.

Englezii vin după două remize consecutive și o înfrângere în campionat, toate obținute după returul sferturilor Conference League, când au reușit să o elimine pe PSV, 2-1 la general. De cealaltă parte, AS Roma are o înfrângere în ultima etapă a campionatului, cu Inter și o remiză cu Napoli, ambele venite după două victorii consecutive ale echipei lui Mourinho. În sferturi, AS Roma a trecut de Bodo/Glimt, 5-2 la general, asta după ce echipa din Norvegia câștigase duelul de pe teren propriu.

Nu există întâlniri precedente între cele două echipe.