Se anunță o reconstrucție la CFR Cluj, după rușinea din Conference League: ”Vedem ce jucători vor rămâne”

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a tras concluzii după meciul din Danemarca. Acesta nu a fost mulțumit de jocul echipei și a lăsat de înțeles că vor exista schimbări în lot în următoarele perioade de transferuri.

„Mai ales la 1-1 speram, a venit acea lovitură liberă, eram chiar în spatele porții și când am văzut zidul, am fost surprins să văd că este gol. Văzusem acea zonă laterală. Nu știu dacă am fi meritat neapărat mai mult, dar un rezultat de egalitate puteam să obținem.

Balaj anunță o reconstrucție la CFR Cluj

Arbitrajul a fost bun. Noi suntem, în acest moment, o echipă care joacă pragmatic. Nu face spectacol, știm acest lucru. Sperăm ca în următoarea campanie de transferuri să îmbunătățim acest aspect. Avem jucători care sunt în afara listei, nu joacă.

Vedem ce jucători vor rămâne la CFR Cluj. Perioada de iarnă și următoarea perioadă de vară sunt foarte importante pentru echipă. Vom optimiza și costurile, sunt jucători care au contracte, trebuiesc onorate. Este o situație pe care am găsit-o și vom încerca să o îmbunătățim”, a spus Balaj, la PRO X.

CFR Cluj are un singur punct după cinci meciuri în Conference League, cu două goluri marcate și șapte primite. Ultima partidă din Grupa D este ”acasă”, împotriva celor de la Jablonec.

Grupa D:

1. AZ Alkmaar - 11p

2. Randers - 7p

3. Jablonec - 6p

4. CFR Cluj - 1p