Reacția lui Marius Ștefănescu după Sepsi - Bodo/Glimt 2-2

Ambele goluri ale lui Sepsi au fost înscrise din penalti. Oaspeţii au deschis scorul în minutul 19, prin Faris Moumbagna, care a profitat de o pasă a lui Grobboek. Sepsi a egalat în startul reprizei secunde, în minutul 47, când Marius Ştefănescu a fost faultat în careu, iar Isnik Alimi a transformat lovitura de pedeapsă.

Bodo/Glimt a trecut din nou în avantaj, la şutul din afara careului al căpitanului norvegienilor, Patrick Berg, în minutul 67. Gazdele au mai beneficiat de un penalti scos de Roland Varga şi transformat de Cosmin Matei, în minutul 81. Matei s-a accidentat şi a fost înlocuit imediat după executarea loviturii de la 11 metri.

"Este un rezultat pozitiv, ați văzut că în seara asta ne-am luptat de la egal la egal. Chiar dacă ei au avut posesia, noi am avut ocaziile.

Am avut ocazii, sper să-mi intre la ei și să ne calificăm. La început am vorbit să cerem mingea în spatele lor, asta am făcut. În prima repriză a fost puțin ofsaid, a doua am început mai bine și am meritat acel egal.

Mergem în Norvegia să ne calificăm!

Dacă ați aflat voi, sună bine (n.r.: - despre prima de 25.000 de euro promisă de Laszlo Dioszegi). E clar că trebuie să mergem acolo foarte motivați și apoi va veni și răsplata. E la cald... ce n-ar trebui să facem. Am văzut că toată lumea zicea că n-avem șanse. Noi avem șansa cât se poate de mică, mergem acolo să ne calificăm", a declarat Marius Ștefănescu, la finalul partidei.