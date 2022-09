FCSB își va începe aventura europeană, după o pauză de 5 ani, pe terenul lui West Ham, joi, 8 septembrie, de la 22:00, în direct pe PRO TV, VOYO, dar și LIVE VIDEO pe www.sport.ro.

Ambele echipe nu traversează o formă bună în campionat. FCSB ocupă locul al 13-lea în Superligă, cu 7 puncte după 7 etape, având doar o victorie, 3-2 cu Chindia, în timp ce West Ham este pe poziția 18 în Premier League, cu 4 puncte după 6 partide.

Tehnicianul vicecampioanei României a vorbit despre debutul în grupele competiției europene și despre motivația pe care o are atât el, cât și jucătorii săi pentru a obține un rezultat pozitiv la Londra.

"Eu sunt mândru că pot să antrenez din nou în Europa. Am antrenat în grupele Europa League, acum sunt în grupele Conference League. Nu știu câți antrenori se pot mândri cu treaba asta. Eu sunt mândru de ceea ce am realizat în această lună și o săptămâna de când am venit la echipă. În Europa mă refer, în campionat nu sunt mulțumit. E o mândrie să jucăm contra lui West Ham cu 60.000 de oameni în tribune. Ce își poate dori mai mult un antrenor?

Dică: "Crezi că îmi mai este greu să-i motivez pe jucători?"

Când întâlnești un adversar de genul lui West Ham, cu 60.000 de spectatori, crezi că îmi mai este greu să-i motivez pe jucători? Nu. Este clar că și ei sunt conștienți că acum sunt văzuți de o grămadă de oameni de fotbal și se pot transfera la echipe mult mai puternici din Europa. Nu e greu să motivezi un jucător la un meci de o asemenea anvergură. Așa se motivează și echipele mici contra noastră în campionatul intern", a declarat Nicolae Dică la conferința de presă.

Programul lui FCSB în grupele Conference League:

FCSB a fost repartizată în grupa B, alături de West Ham, Anderlecht și Silkeborg. Echipa lui Nicolae Dică va avea un start de foc, cu o deplasare la Londra, urmată de meciul de pe teren propriu cu formația belgiană. Partidele cu danezii sunt programate în rundele 3 și 4.

Runda 1: 8 septembrie, 22:00: West Ham - FCSB

Runda 2: 15 septembrie, 22:00: FCSB - Anderlecht

Runda 3: 6 octombrie, 19:45: Silkeborg - FCSB

Runda 4: 13 octombrie, 22:00: FCSB - Silkeborg

Runda 5: 27 octombrie, 19:45: Anderlecht - FCSB

Runda 6: 3 noiembrie, 22:00: FCSB - West Ham

Meciurile din Conference League, acolo unde România este reprezentată de FCSB și CFR Cluj, dar și cele din Europa League vor putea fi urmărite ÎN DIRECT pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO.