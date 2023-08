Nelu Varga, mesaj pentru contestatari după eliminarea lui CFR: "Batem duminică pe FCSB și în următorii cinci ani luăm titlul"

După 1-1 în turul din Gruia, CFR Cluj a mers la Adana, unde gazdele au deschis scorul în minutul 43, prin Akintola. După o oră de joc, fosta campioană a României a obținut un penalty, dar și o eliminare a fundașului advers Gravillon. Birligea a transformat de la 11 metri și a egalat, însă CFR Cluj a fost surprinsă în minutul 90+4, la o lovitură liberă, iar Ndiaye a făcut 2-1 și a adus calificarea pentru formația turcă.

Reacția lui Nelu Varga după Adana Demirspor - CFR Cluj 2-1

La revenirea în România, Nelu Varga le-a dat o replică specialiștilor care nu îi dădeau nicio șansă lui CFR Cluj în acest sezon, dar și lui Dan Petrescu, care a vorbit în trecut despre problemele financiare ale clubului, dar și despre faptul că a acceptat amânarea mai multor salarii.

Patronul formației din Gruia este convins că CFR Cluj are forța de a se bate la titlu, prefațează derby-ul cu FCSB de duminică și anunță o nouă hegemonie a echipei sale.

"Îmi pare rău că puteam, dar a fost o greșeală de apărare. N-avem ce să zicem. Trebuie să fie cu fruntea sus și să ne vedem de campionat. Puteam să câștigăm. Nu am înțeles cum nu s-au concentrat la ultima fază și cu om în plus. Meciul era în mână, dar sincer e o bucurie în plus că simt că avem echipă și în campionat va fi bine.

Dacă ne putem lupta la titlu? Lăsați-i pe ăștia cu poveștile lor de doi lei. Vorbesc ăștia care habar n-au de fotbal. De 8 ani se chinuie să ajungă la titlu și după ei ne luăm? Eu cred că ar trebui să ne concentrăm la ce joacă asta.

Nu murim din asta (n.r - banii ratați în urma eliminării din Conference League)! Stați liniștiți. CFR merge înainte. A fost vreodată vreun jucător care nu și-a luat banii, primele și salariile? Dan Petrescu plângea mult. Știți foarte bine situația lui, cum e el ca om. Haideți să nu deschidem subiectul ăsta pentru că nu cred că îi face onoare lui. La ce relație a avut cu mine și cu clubul, hai să nu vorbim. Eu cred că ar trebui să se mai gândească. Eu cred că el a câștigat mai mult, dar n-are rost să vorbim.

Eu cred că batem duminică. Discutăm duminică, după meci. Sper să avem o surpriză plăcută, care să spele supărarea. Impresia despre Mandorlini este foarte bună, e foarte serios și foarte pragmatic. Nu are nicio importanță ratarea calificării. Am avut ghinion la tragere. Dacă aveam puțin noroc, azi puteam să trecem. La anul discutăm despre altceva. Până la anul ne întărim și ne focusăm pe competițiile externe. Până atunci, ne facem treaba la campionat, să luăm titlu. Nici nu mă gândesc la altceva. Următorii 5 ani, la fel, îi luăm noi", a spus Nelu Varga.

Eliminată din Conference League, CFR Cluj se va concentra acum doar asupra competițiilor interne. Pentru echipa antrenată de Andrea Mandorlini urmează derby-ul cu FCSB, din Ghencea, programat duminică, de la ora 21:30, în runda a patra.