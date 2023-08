Mircea Lucescu a dezvăluit unde se va juca Dinamo Kiev - Beșiktaș

După înfrângerea de la Salonic, scor 1-0 cu Aris, Dinamo Kiev, echipa pregătită de Mircea Lucescu, a reușit să întoarcă rezultatul în meciul retur disputat în Giulești.

A fost 2-1 în timpul regulamentar, după ce fosta campioană a Ucrainei a reușit să înscrie pe final, iar meciul a fost decis la loviturile de departajare, unde echipa românului s-a impus cu 6-5.

După meci, Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român, a dezvăluit unde se va juca meciul cu Beșiktaș din play-off-ul Conference League. Dinamo Kiev va fi gazdă tot pe stadionul din Giulești.

Mircea Lucescu: ”Se va juca tot aici”

”Sunt fericit și după jocul de aici, dar și după scandările suporterilor. Un meci foarte dificil, campionatul Greciei devine un campionat greu pentru că încep să folosească mulți străini.

Noi am jucat cu 5-6 jucători de 20 de ani, iar din entuziasm și dorință am câștigat. Un meci greu de tot, dar importantă este calificarea. Satisfacția pe care am trăit-o astăzi nu am mai trăit-o demult. Sfârșitul meciului a fost excelent.

Se va juca tot aici, am început aici, tot aici continuăm. Suporterii au fost prezenți, iar cu Beșiktaș ne așteaptă un meci greu. Sunt convins că jumătate de stadion va fi umplut de suporterii lui Beșiktaș, mai ales că este foarte aproape de ei.

Cea mai fericită e Neli, mama lui Răzvan și soția mea (n.r. despre calificarea lui Răzvan Lucescu alături de PAOK)”, a spus Mircea Lucescu.

În turul următor, Dinamo Kiev va avea parte de un adversar mult mai dificil. Beșiktaș are un lot evaluat la 120 de milioane de euro și a trecut cu 5-2 de Neftchi Baku, echipa pregătită de Adrian Mutu.

Cu Beșiktaș, Mircea Lucescu a reușit să câștige titlul ca antrenor în Superliga Turciei, în urmă cu 20 de ani, în sezonul 2002-2003.