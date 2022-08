La interviurile acordate după meci, Nicolae Dică nu și-a putut stăpâni lacrimile. Antrenorul lui FCSB a fost vizibil emoționat în momentul în care a fost întrebat de reporterul PRO TV dacă ar vrea să dedice victoria cuiva. Cu vocea tremurând, Dică a vorbit despre părinți, soție și copil.

După o zi de la calificare, Mihai Stoica a făcut câteva dezvăluiri emoționante despre clipele trăite de tehnicianul vicecampioanei României după confruntarea cu Viking, din Norvegia.

"Chiar nu am crezut că ne putem bucura la mediul aceasta, vorbesc de toată comunitatea. Efectiv, emoționant! Superb! Ne lipsea mult această calificare! Nu pot să spun câte mesaje am primit astăzi, lumea vrea bilete.

Am plâns eu când am văzut... Soția l-a filmat pe copil, Marco nu știa că e filmat, plângea convulsiv, cu fularul la gât... nu are cum să nu te impresioneze, din piatră să fi! L-a făcut praf!", a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

VIDEO | Declarațiile lui Nicoale Dică după meciul Viking - FCSB 1 - 3

"Sincer, da. Aș vrea să dedic victoria mamei mele, care acum două zile și-a sărbătorit ziua de naștere. Apoi, tatălui meu, care nu mai este printre noi. Sper că de acolo, de sus, este mândru de ceea ce am realiat. Și familiei mele, care m-a susținut. Vorbeam acum cu soția și spunea că băiatul a plâns de bucurie.

Da, m-am emoționat, pentru că atunci când vorbesc de familia mea e vorba de oamenii care au fost alături de mine mereu", a declarat Dică pentru PRO TV.



Nicolae Dică, în lacrimi după Viking - FCSB. Întrebarea care i-a pus capac pe www.sport.ro