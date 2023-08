Oficialii CSA au acuzat încălcarea protocolului de colaborare de către FCSB, după ce Șut și Compagno ar fi postat pe rețelele de socializare că joacă la Steaua București și nu la FCSB. În plus, reprezentanții clubului Armatei au mai semnalat faptul că vicecampioana României își asumă pe site-ul oficial palamaresul Stelei care în 1986 câștiga Cupa Campionilor Europeni, în ciuda faptului că din punct de vedere legal nu-l deține.

Gigi Becali a dezvăluit că reclamat cazul la MApN și că face tot posibilul ca FCSB să joace meciul cu Nordsjaelland în Ghencea în ciuda opoziției reprezentanților CSA.

Gigi Becail vrea ca FCSB să joace cu Nordsjaelland în Ghencea.

„Noi, toate notificarile pe care le-au trimis ei, le-am trimis si noi mai departe la Minister.

Eu cred ca se intoarce (n.r. - decizia) pentru ca e prea mare nebunia, asa ceva nu ai cum sa faci. Cum adica sa nu tii cont de ordinul ministrului?

Acum văd că nu știu ce, că de ce Șut și cu Compagno au zis că Steaua... și pe Twitter, iar noi nu avem Twitter. Că de ce au declarat Șut și cu Compagno cp Steaua.

Noi am anunțat la Minister și la Guvern, am anunșat asta. Am făcut și acțiune judecătorească pentru obligația de a semna contractul.

Era până la 12:00, dar noi putem la UEFA să spunem că motiv de forță majoră, s-a jucat rugby pe „Arc” și s-a stricat terenul, ca atare vă rog să îl schimbați (n.r. - stadionul de disputare a meciului cu Nordsjaelland)”, a spus Gigi Becali pentru SPORT.RO și PRO TV.

Meciul FCSB - Nordsjaelland, din turul trei preliminar al Conference League este programat joi, de la ora 21:30.