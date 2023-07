Roș-albaștrii s-au antrenat cu Dinamo București înainte de meciul din cupele europene. FCSB i-a învins cu 2-1 pe „câinii roșii” pe stadionul „Arcul de Triumf” din capitală și a obținut toate cele trei puncte.

Gigi Becali, înainte de meciul FCSB-ului din cupele europene: „Am o dorință și o obligație și o datorie”

Gigi Becali a vorbit despre meciul FCSB-ului din cupele europene și a precizat că echipa sa se poate bate la ora actuală cu orice club din lume. De asemenea, latifundiarul din Pipera a mai specificat că dorința sa cea mai mare e să ajungă din nou în grupele Champions League cu FCSB.

„Nu ne temem, avem echipă prea bună. Bine, puțin acolo în centru, dar am văzut că și-a revenit și Dawa. Ne putem bate la ora asta cu orice echipă din lume. Pronosticuri nu fac, eu cred că nu o să avem probleme. Dacă vom avea probleme în primul tur atunci să ne lăsăm de fotbal, ce să facem fotbal? Să jucăm în România aici cu Farul, CFR și Dinamo. Cine să aibă cele mai mari șanse? Eu, eu, eu.

Am o dorință și o obligație și o datorie. Dorința mea e și pentru mine și pentru plăcerea și pofta mea, mi-au plăcut cele mai mari lucruri întotdeauna, e patimă, dar asta o am, și dorința e și obligația și datoria, obligația față de suporterii steliști, FCSB Steaua adică, să nu se supere cineva, poate începe Talpan și face vreun circ și datoria față de Steaua, că așa am preluat-o, să mai intru o dată în grupele Ligii.

Asta este datoria, asta este dorința mea și avem și obligația față de suporteri și datoria față de Steaua, față de țara mea, unde am preluat un brand mare. Nu cred că e departe, nu fac eu, se vede cum Dumnezeu a lucrat-o ușor ușor”, le-a spus Gigi Becali reprezentanților mass-media.

FCSB - Dinamo 2-1

„Roș-albaștrii” au făcut o primă repriză perfectă. Mai întâi, echipa pregătită de Elias Charalambous a deschis scorul în minutul 30 prin Florinel Coman. Ulterior, Darius Olaru a majorat diferența în minutul 35.

În repriza a doua, jocul FCSB-ului s-a stins însă. Dinamo a redus din diferență în minutul 83 prin Goncalo Gregorie, iar tabela a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute.

Echipele de start