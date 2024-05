FC Botoșani a pierdut ultimul loc din play-out, scor 2-0 cu Oțelul Galați, dar a fost ajutată de jocul rezultatelor pentru a prinde barajul, acolo unde va juca împotriva celor de la CS Mioveni.

Primul joc cu argeșenii se va disputa vineri, 17 mai, iar returul va fi programat o săptămână mai târziu.

Patronul celor de la FC Botoșani a povestit, în dialog cu PRO TV și Sport.ro, cum a trăit meciul care a dus-o pe FC Botoșani la barajul pentru menținerea în Superliga României. Iftime recunoaște că are emoții înainte de ”dubla” decisivă cu CS Mioveni.

Valeriu Iftime: ”Ne mulțumim cu ce avem”

„La ce situație am avut noi în luna noiembrie, este un ideal, un vis. Până la urmă trebuie să mulțumim tuturor celor care au jucat corect. Ăsta e fotbalul, de aia e frumos. Noi am făcut ieri o echipă slabă, ne-a bătut Galațiul pe niște greșeli ale noastre, dar nu mai contează.

După cum am jucat ieri, am mici emoții pentru că este meci de baraj dar sper să-l depășim! (n.r. - ieri v-ați gândit vreo clipă că puteți să picați?) Daaa! Aveam tensiunea doi! (n.r. - râde) Când au făcut 2-0 și a dat gol Craiova, am zis că până aici ne-a fost. Am văzut meciul cu asociații mei, undeva unde vedem noi meciurile, și nu vă povestesc ce emoții aveam și cât de tare ne-am bucurat că s-a terminat meciul la Voluntari.

În orice caz, ne mulțumim cu ce avem. Un an foarte, foarte prost fotbalistic. Cheltuieli foarte mari, pentru că locul în clasament nu dă foarte mulți bani din drepturile TV, știți foarte bine că bani de la autoritățile locale nu avem, așa că e greu să ții o echipă în Liga 1 așa cum o facem noi. Dumnezeu ne-a ajutat, sper s-o scoatem din nou și să fim în Liga 1 anul viitor.

Sunt două meciuri, suntem mai buni ca ei, teoretic. Dar nimic nu e simplu astăzi, sunt meciuri complicate, trebuie să fim foarte, foarte atenți ca să ne facem viața ușoară”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Dinamo și FC Botoșani merg la baraj cu Csikszereda și CS Mioveni

Meciurile din tur se vor disputa pe 17 mai (vineri), respetiv 20 mai (luni), iar returul va fi programat o săptămână mai târziu.

În urma rezultatelor de duminică, FCU Craiova și FC Voluntari sunt echipele care au retrogradat direct în eșalonul secund.

Cum arată clasamentul play-out-ului Superligii României:

7. UTA Arad - 37 de puncte

8. Oțelul Galați - 36 de puncte

9. FC Hermannstadt - 34 de puncte

10. ”U” Cluj - 33 de puncte

11. Petrolul Ploiești - 29 de puncte

12. Poli Iași - 27 de puncte

13. Dinamo - 25 de puncte

14. FC Botoșani - 25 de puncte

15. FC Voluntari - 24 de puncte