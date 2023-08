Gică Hagi, marfă nouă și de calitate la Farul. "Știe fotbal, are dorință!"

La Farul a debutat joi Constantin Budescu, transferat recent de la Petrolul. Decarul a intrat titular în linia ofensivă alături de Mazilu și Alibec. Budescu a marcat golul doi al marinarilor, după ce Alibec șutase de la 16 m, iar din bară balonul a revenit la decarul Farului.

Gică Hagi a vorbit la final despre playmaker-ul cu cinci goluri la echipa națională.

Gică Hagi: "Aveam nevoie de Budescu"

“Budescu e un jucător antrenat, a venit după pregătire. E clar că mai are mult din punct de vedere fizic, dar am contat pe experienţa lui. E un jucător care ştie fotbal. Aveam nevoie de el, Alibec avea nevoie de cineva cu care se înţelege foarte bine.



L-am văzut motivat pe Budescu, are dorinţă, se vede că îi place cu noi. Mie-mi plac decarii, am fost decar şi-mi plac decarii. Restul, nu ştiu, dar decarii îmi plac. Ei au nevoie să fie protagonişti şi au nevoie de responsabilitate. El nu e obligat, nu are presiune”, a declarat Hagi, la finalul partidei de la Ovidiu.

Manşa secundă se va disputa la 17 august, pe A. Le Coq Arena din Tallinn.

Dacă trece de Flora Tallinn, Farul va juca în play-off contra învinsei dintre Qarabag FK (Azerbaidjan) şi HJK Helsinki (Finlanda), duel care are loc în turul al treilea preliminar al Europa League. Farul ar juca prima manşă pe teren propriu, pe 24 august, iar manşa secundă este programată pe 31 august.

Budescu: "Cei de la Flora Tallinn sunt o echipă foarte bună"

Constantin Budescu a vorbit la final și despre relația excelentă în teren cu Denis Alibec.

”Mă simt foarte bine după cum aţi văzut. Ne bucurăm că am reuşit să câştigăm, chiar dacă a fost 0-0 la pauză. Ne-am creat foarte multe ocazii în a doua repriză, am ratat foarte mult, dar pe final este bine că am marcat şi că am câştigat cu 3-0, eu zic că meritat. Ne-am înţeles mereu bine (n.r. cu Denis Alibec), mă bucur că şi în seara asta ne-a ieşit. Sper să o facem şi în continuare.

Sunt aproape de 100%, mă simt foarte bine cât şi fizic, o să mai slăbesc puţin ca să se bucure şi cei de la televizor. Îmi doresc să ne calificăm în Conference League şi în play-off. Cei de la Flora Tallinn sunt o echipă foarte bună, ne-au pus ceva probleme, au avut şi ei câteva ocazii. Este bine pentru noi că nu am primit gol şi am câştigat la o diferenţă mai mare de scor. Nu o să fie liniştitor returul, este o echipă periculoasă”, a spus Budescu.

Echipa Farul Constanţa a învins joi, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia estonă Flora Tallinn, în meciul tur din turul trei preliminar al Conference League.