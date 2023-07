Antrenorul echipei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa trebuie să prezinte cea mai bună versiune a sa la meciul cu Urartu (Armenia), din turul doi preliminar al Europa Conference League, pentru a putea spera la calificare.

Gică Hagi: "Farul nu e favorită cu Urartu"

"Venim după un prim tur în calificări la Champions League în care am făcut greşeli şi lucruri pe care nu trebuia să le facem. Dezamăgirea a fost mare. Vine acum o nouă provocare, tot o calificare în Europa, unde trebuie să ridicăm concentrarea, atitudinea şi determinarea. Trebuie să jucăm cea mai bună versiune a noastră ca să putem să trecem acest tur. Sunt două meciuri foarte grele, jucăm cu o campioană şi e clar că nivelul e mult mai mare. Totul devine mult mai greu, dar nimic nu este imposibil. Am analizat adversarul în cele două meciuri jucate până acum, sperăm să fim inspiraţi", a declarat Hagi.

El a precizat că echipa sa nu este favorită în cupele europene, indiferent de numele adversarului, neavând experienţa necesară.

"Vorbim de echipa campioană a Armeniei, e clar că ştie să joace fotbal, ştie să atace, să se apere. Noi trebuie să fim mai buni ca ei, să avem ritmul şi intensitatea jocului mai bune decât ei. Ambele meciuri trebuie să le jucăm foarte bine.



Din analiza mea am văzut o echipă care reacţionează foarte bine, care joacă şi acasă şi în deplasare cu personalitate şi încearcă să-şi impună jocul. Noi trebuie să ne autodepăşim indiferent cu cine am juca, nu suntem favoriţi. Farul se dezvoltă şi încearcă să aibă o mentalitate de campioni", a completat Hagi.

Gică Hagi: "Am buget de echipe aflate la retrogradare"



Tehnicianul a deplâns situaţia financiară a echipei sale, precizând că anul trecut a avut un buget de doar 2,5 milioane de euro: "Sunt meciuri grele în Europa, indiferent de ţara de unde este adversarul. Farul nu are experienţă comparativ cu ceilalţi. Pentru noi sunt meciuri foarte mari. Aşa cum a fost foarte greu să devenim şi campioni cu bugetul pe care l-am avut, de echipă care să se menţină în prima ligă. Şi noi am câştigat campionatul. Bugetul echipei de seniori a fost de 2 milioane de euro, plus nişte bonusuri, dar alea s-au luat pentru că am ieşit campioni. Deci bugetul la echipa mare a fost de 2 milioane şi jumătate brut, e un buget al echipelor care sunt la retrogradare, sau al echipelor din Divizia B şi noi am luat campionatul. Şi acum bugetul este la fel, nu s-a schimbat absolut nimic. Eu trebuie în primul rând să fac anumite lucruri ca să am grijă de clubul ăsta. Trebuie să fiu echilibrat, să folosesc tot ce a fost bun anul trecut".

Gheorghe Hagi a criticat de asemenea şi regula confirm căreia la echipele din România nu pot activa mai mult de trei jucători extracomunitari.

"Ăştia suntem noi, trebuie să luăm jucători în care nu crede nimeni şi să îi refacem nu avem bani mai mulţi. Nu înţeleg de ce în România ai voie doar cu trei extracomunitari şi în Moldova, Sheriff Tiraspol a avut 23 de extracomunitari. Ei de ce pot să facă şi noi nu? Nu tot jucători sunt, nu tot oameni sunt? Suntem şi bogaţi în România să ne putem bate cu ceilalţi... Unde sunt cei mai interesanţi jucători pentru noi? Extracomunitarii, care nu costă atât de mult cât ceilalţi. Şi se zice că fotbalul românesc este slab... Păi dacă luăm jucători din divizia a treia... Eu nu aş lua jucători nici din liga a doua.

Eu aş lua extracomunitari, dar pentru asta îţi trebuie minim 10-12.000 de euro pe lună. Nu vedem problemele acute ale fotbalului românesc, care trebuie resuscitat. În România trebuie schimbate lucrurile, e un semnal de alarmă şi îl trag eu. Nu putem să trăim aşa, cu astfel de bugete. Ce să inventăm şi cât să inventăm? Am înţeles că ne-au depăşit şi bulgarii la bugete. Dacă ne-au depăşit şi bulgarii, atunci ce facem, stăm pe loc? Singuri trebuie să ne ridicăm, nu o să vină nimeni să ne ridice", a mai adăugat Hagi.

Hagi vrea 15.000 de abonați pe noul stadion al Farului

El speră ca atunci când va fi gata noul stadion din Constanţa echipa să beneficieze de 15.000 de abonamente, făcând totodată un apel la oamenii de afaceri din judeţ să vină alături de Farul.

"Eu am dat mesajul, ca în doi ani să avem 15.000 de abonamente, pentru că echipa asta nu este a lui Hagi, este a oraşului. Eu sunt doar un investitor, am doar acţiuni, nu e clubul meu, e al vostru, al tuturor. Toţi trebuie să vină lângă echipa asta, e un semnal de alarmă.

Am demonstrat că se poate, dar e nevoie de bani mulţi, să avem bugete ca să ieşim de unde suntem. Dacă oraşul îşi doreşte să fim cei mai buni din România, trebuie să ajungem cu bugetul la peste 10 milioane de euro", a mai spus Hagi.

Echipa de fotbal Farul Constanţa va întâlni, joi, de la ora 20:30, pe stadionul Central din Ovidiu, formaţia armeană Urartu, în prima manşă a turului doi preliminar al Conference League.

Returul este programat la 3 august, pe stadionul Bananţ din Erevan.

Agerpres