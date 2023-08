Gheorghe Hagi, prima reacție după returul nebun cu FC Urartu

Managerul Farului, Gheorghe Hagi (58 de ani), a fost mult mai relaxat după ce echipa sa a reușit să întoarcă soarta partidei din Armenia.

Ce a spus Gheorghe Hagi după FC Urartu - Farul 2-3

Hagi a recunoscut că jucătorii săi au avut mari dificultăți în Armenia, însă e mulțumit că Farul s-a calificat în cele din urmă: "Mulțumesc gazdelor pentru ospitalitate. Cred că Urartu și Farul au stiluri similare de joc.

Ne-am revenit după pauză, am jucat mai bine în repriza a doua. Ne-am revenit mai ales din punct de vedere mental. I-am avertizat pe jucători să fie foarte atenți pe faza defensivă, dar din păcate am suferit și azi. Asta este, cel mai important lucru este că am reușit să ne calificăm în turul următor", a declarat Gheorghe Hagi, citat de presa din Armenia.

FC Urartu a condus cu 2-0 pe teren propriu, dar Farul a revenit și a obținut calificarea în turul 3 din Conference League. Antwi a deschis scorul în minutul 11, iar Sabua a majorat avantajul gazdelor. Denis Alibec a fost eroul Farului. Atacantul a semnat "o dublă" și i-a pasat decisiv lui Dragoș Nedelcu la primul gol al oaspeților.

Ce urmează pentru Farul

Farul Constanța a mai făcut un pas spre grupele Conference League. În turul următor, elevii lui Hagi se vor duela cu FC Flora Tallinn, din Estonia.

De 13 ori campioana Estoniei, Flora Tallinn vine și ea după o eliminare din preliminariile UEFA Champions League. Rakow Czestchowa a învins campioana Estoniei, scor 4-0 la general. La Rakow joacă în prezent românii Deian Sorescu și Bogdan Racovițan. Flora Tallinn este cea mai titrată echipă din fotbalul eston.

Dacă va trece de FC Flora Tallinn, Farul Constanța va ajunge în play-off-ul Conference League. Pentru acest ultim tur va mai avea loc o tragere la sorți. Clubul lui Hagi, fosta FC Viitorul, nu a evoluat niciodată în grupele unei competiții europene.