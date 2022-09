FC Ballkani - CFR Cluj 1-1 | Reacția lui Dan Petrescu: „Când să-i antrenez?” Ce-a spus după punctul obținut în Kosovo

La conferința de presă de după meci, Dan Petrescu a spus că un rezultat de egalitate este echitabil, având în vedere faptul că FC Ballkani a ținut mai mult de minge.

Totodată, antrenorul grupării din Gruia a evidențiat că nu are timp să-și antreneze jucătorii. CFR Cluj va juca duminică, de la ora 21:30, cu Universitatea Craiova în campionat, iar peste o săptămână, joi, se vor confrunta din nou în Conference League cu Sivasspor.

Dan Petrescu: „E un punct bun pentru moral”

„Au avut posesia mingii mai mult, dar, cred că au avut două șuturi sau trei maxim pe poartă și au marcat un gol frumos. Am avut niște ocazii, nu am reușit să marcăm. E clar că nu am făcut cel mai bun meci al nostru, dar încă suntem neînvinși în Europa.

E un punct bun pentru moral. Când marchezi în ultimul minut nu poți să fii supărat. E un pas înainte un punct, sperăm joi să câștigăm. Să facem patru puncte în două meciuri e un pas bun pentru calificare.

Toată lumea a spus că noi suntem favoriți. Să egalezi în ultimul minut trebuie să fii mulțumit. Îți dai seama dacă pierdeam... Pentru mine e mai bine să faci un egal decât să nu pierzi.

La ora asta suntem aici încă... Zburăm... Când să-i antrenez? Mâine? La două zile înainte de meci. Foarte puțin pot să-i antrenez. Când? Vor fi iar 7-8 schimbări la meciul cu Craiova, meci important, după care joi vrem să câștigăm.

Degeaba te antrenezi bine, cu meciurile te afli în forme. Iar jucătorii care au venit, nu au 90 de minute, poate doar o repriză și trebuie să-i pregătim și pe ei.

Mi-a plăcut (n.r. de Yeboah). El a încercat să joace pentru echipă, dar în față nu a avut prea multe realizări.”, au fost cuvintele lui Dan Petrescu după meci la conferința de presă.

FC Ballkani - CFR Cluj 0-1

Duelul din Kosovo a deschis parcursul european al lui CFR Cluj în această ediție din Conference League. Elevii lui Dan Petrescu au reușit să obțină un rezultat de egalitate cu FC Ballkani.

Kosovarii au deblocat tabela în partea a doua a jocului, grație golului înscris de Thaci din assistul lui Rrahmani. Trupa din Gruia a restabilit egalitatea pe final, prin Yuri Matias, care s-a impus grație pasei decisive date de portarul Scuffet.

Următoarea confruntare pentru CFR Cluj va fi în campionat cu Universitatea Craiova duminică, 11 septembrie, de la ora 21:30.