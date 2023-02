Dan Petrescu, criticat după Lazio - CFR 1-0: „Ce semnal le dai jucătorilor din teren? Fotbaliștii simt!”

CFR Cluj a pierdut meciul tur cu Lazio, 0-1, din șaisprezecimile de finală UEFA Conference League. Singurul gol serii a fost înscris de Ciro Immobile (32 ani), în minutul 45+4, la capătul unei acțiuni colective de excepție.

Chiar dacă a avut un om în plus încă din minutul 15, când Patric (29 ani) a văzut cartonașul roșu după o intrare asupra lui Ermal Krasniqi (24 ani), campiona României nu a reușit să obțină un rezultat pozitiv pe Olimpico, iar totul se joacă pe 23 februarie, de la 19:45, în direct pe PRO Arena și VOYO.

Tactica lui Dan Petrescu, criticată de Florin Lovin

În actul secund, Dan Petrescu (55 ani) nu a apelat la un sistem mai ofensiv pentru a forța egalarea. Și-au făcut apariția pe teren Claudiu Petrila (22 ani), Cephas Malele (29 ani) și Rangelo Janga (30 ani), dar în locul lui Ciprian Deac (36 ani), Daniel Bîrgilea (22 ani) și Emmanuel Yeboah (19 ani). Însă schimbarea care l-a intrigat pe Florin Lovin (41 ani), fostul campion cu FCSB și Astra, a fost când în minutul 61 a fost introdus Ovidiu Hoban (40 ani).

„Impresia generală e că parcă şi-a pierdut puţin orizontul, că ai om în plus. Eşti condus cu 1-0, ai om în plus, iar în minutul 70 nu poţi băga om defensiv de 40 de ani (n.r. - pe Ovidiu Hoban). Ce semnal le dai jucătorilor din teren? Nu le transmiţi nimic, că trebuie să se ducă peste adversar, iar fotbaliştii din teren simt. Tu nu înţelegi nimic din teren. Când eşti condus, bagi jucători ofensiv.

La Dan Petrescu parcă nici nu mai văd nervul ăla pe bancă. Înainte fierbea, acum nu-l mai văd. Poate e o stare în vestiar. Poate a intervenit o saturaţie, o oboseală. CFR pare într-un moment rău şi, dacă nu leagă două rezultate pozitive, zic că pleacă cu şansa a doua, a treia la campionat.

Meciul ăsta mi-a dat impresia că în acest moment Conference League e o corvoadă şi vor să iasă să se concentreze pe Superligă. Totuşi, e un meci care-ţi poate permite să ajungi în optimile unei competiţii europene. Meciul ăsta îl aştepţi un an întreg, iar când ajungi la momentul important nu vezi... A fost un meci la care te uitati şi ziceai că CFR nu dă niciodată gol”, a declarat Florin Lovin la Orange Sport.

Rezumat Lazio - CFR Cluj 0-1

Dan Petrescu, ferm după eșecul cu Lazio: „Diferență mare de valoare!”

„Dacă spuneai înainte de meci că pierdem cu 1-0, mi se părea că e normal, ar fi fost un rezultat bun, dar am jucat 11 contra 10. Mă supără că am încasat gol la ultima fază din prima repriză. Am avut noi corner în minutul 45+2 și nu am știut să gestionăm acea fază fixă. Fotbalul e și faze fixe. Cred că s-a văzut o diferență clară de nivel în favoarea lor. 11 la 10 am încercat, n-am putut mai mult. N-au fost așa multe ocazii, nici la noi, nici la ei, dar parcă ei au avut ocaziile mai mari.

Până la urmă, un rezultat care ne ține în cărți pentru retur. Probleme numărul 1 va fi duminică, peste două zile jucăm.

Jucători cu experiență. Din păcate, la fel ca la Craiova, gol tot din fază fixă. E o perioadă în care fazele fixe ies invers și nu reușim. Dacă Lovro reușea să marcheze cu capul pe final, cred că 1-1 era un scor mai real la ce s-a jucat pe teren. Dar v-am zis, s-a văzut o diferență mare, mare de valoare în favoarea lor. Savic mi se pare că e de pe altă planetă, Immobile, la fel. Pedro, când a intrat, fundașii lor laterali, toți fotbaliștii lor se vede că sunt la alt nivel. Dar noi ne-am bătut și ne vom bate și în retur, nu se știe în fotbal niciodată.

Am crezut că Immobile și Savic nu joacă, m-aș fi bucurat, dar amândoi au jucat. Știam că ei doi sunt de neînlocuit în echipa lor. Arbitraj excelent, Krasniqi a făcut o fază fantastică, a eliminat trei jucători. Arbitrul chiar a fost impecabil, n-ai ce să zici. Per total, sunt puțin necăjit de rezultat, dar, dacă la început îmi spuneai 1-0, spuneam că poate avem șanse la retur. Trebuie să ne gândim că vom avea șanse, dar nu știu câtă energie vom avea, pentru că duminică e un meci vital pentru noi. Mâine plecăm și poimâine jucăm și nu știu dacă cei care au jucat mai pot face față.

Mie mi s-a părut că a fost diferență de valoare, așa mi s-a părut. Doar atât, alt motiv nu. Ce să fie? Asta e realitatea. Milinkovic-Savic costă 100 de milioane, asta spune totul despre valoarea lor. La pauză am fost supărat de faza de la gol, a stricat tot ce am făcut bun în prima repriză. O neatenție, o lipsă de concentrare, dar, în același timp, și valoarea lor.

Nu suntem Real Madrid sau PSG. Și ele au trei înfrângeri la rând. Trebuie să știm să trecem peste ele.

Ce să putem schimba la retur? Schimbăm jucătorii? Ce întrebări puneți... tot jucătorii ăștia sunt, tot ei își vor da viața. Am jucat și cu Lazio, cu Roma, dar băieții s-au dăruit. Chiar nu vedeți cine e la Lazio? La ei, rezervă Pedro. Uitați-vă la rezervele noastre. Asta e realitatea noastră. Dacă vreți mai mult, problema voastră, dar asta e realitatea”, a declarat Dan Petrescu pentru PRO TV.