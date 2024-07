Cum e numită Universitatea Craiova în Slovenia după 0-2 cu Maribor + unde s-a făcut diferența

Universitatea Craiova, care nu a reușit să trimită niciun șut pe spațiul porții, a jucat din minutul 31 cu un om în minus, după ce fundașul Denil Maldonado a fost eliminat direct pentru un fault din postura de ultim apărător. Maribor a obținut victoria după golurile din repriza secundă ale lui Jan Repas și Arnel Jakupovic.

Universitatea Craiova, considerată mai bună decât Botev Plovdiv după 0-2 în Slovenia contra lui Maribor

Jan Repas, autorul primului gol al gazdelor, a tras câteva concluzii după meciul cu Universitatea Craiova. Mijlocașul spune că diferența s-a făcut după eliminarea lui Maldonado și consideră că formația olteană este mai valoroasă decât precedenta adversară a lui Maribor din cupele europene, Botev Plovdiv.

"Știam că vom întâlni un adversar dificil, chiar mai bun decât Botev Plovdiv, în opinia mea, însă am intrat bine în meci. Am reușit să ajungem în careul advers, iar cartonașul roșu ne-a făcut meciul mai simplu.

Am forțat adversarul să se apere, iar acest lucru le-a luat multă energie. Bine că am marcat în repriza secundă și a devenit totul mult mai simplu pentru noi. A fost foarte important și că am marcat al doilea gol și avem un avantaj bun înaintea returului", a spus Jan Repas, potrivit Planet Nogomet.

Returul dintre Universitatea Craiova și Maribor se joacă joi, 1 august, de la ora 20:00, pe Stadionul Ion Oblemenco. Până atunci, oltenii vor înfrunta CFR Cluj, în campionat, duminică, de la ora 22:00.

Dacă va reuși să treacă de Maribor, Universitatea Craiova va avansa în turul 3 preliminar din Conference League, unde adversară va fi pierzătoarea din duelul de Europa League dintre Ajax și Vojvodina. În tur, formația olandeză s-a impus cu 1-0.

Costel Gâlcă: ”35-40% șanse pentru noi, este greu, e un rezultat dificil!”

Întrebat despre șansele Universității Craiova de a se califica după rezultatul din tur, Costel Gâlcă a fost reținut și a menționat că acestea au scăzut dramatic. Gâlcă se aștepta la o prestație mai bună a oltenilor, chiar dacă în opinia sa au fost momente bune pentru formația din Bănie.

”35-40% şanse pentru noi…e greu, e un rezultat dificil, dar am încredere în echipă, am încredere în toţi jucătorii, cu siguranţă vom face un meci bun în retur, sperăm să întoarcem rezultatul.

2-0 e un rezultat care nu-ţi dă multe opţiuni, dar sincer sper să arătăm altă faţă în meciul de acasă, am încredere că vom întoarce rezultatul. E păcat de efortul pe care l-au făcut, am avut momente când nu am stat rău, dar am făcut câteva greşeli şi ei au profitat.

Un rezultat decepţionant, mă aşteptam la un meci mult mai bun al nostru. Mă aşteptam ca echipa mea să câştige. Rămâne meciul retur, vom încerca. Meritam mult mai mult”, a mai spus Costel Gâlcă.