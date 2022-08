Ce a spus Ștefan Târnovanu despre plecarea de la FCSB

Portarul a vorbit și despre o posibilă plecare de la FCSB, subiect dezbătut în ultimele zile și de Gigi Becali, patronul vicecampioanei. Târnovanu spune că este pregătit de o plecare, dar până atunci va da totul pentru echipa lui Nicolae Dică.

Ștefan Târnovanu: ”Trebuie să joc până în momentul în care voi pleca”

”Un meci frumos, complicat, am făcut un joc foarte bun, ne bucurăm și așteptăm play-off-ul. Nu, n-am mai trăit, este prima dată, o atmosferă senzațională. Pe final am început și eu să cânt cu ei, e ceva unic, le mulțumesc din suflet că au fost lângă noi. Sper să fie în continuare alături de noi, să-i facem fericiți. Suntem Steaua (n.r. - FCSB), suntem cea mai iubită echipă din țară, lumea vine la stadion, jucăm un fotbal frumos, am început să și câștigăm, consider că de asta vin la stadion.

Mai avem de trecut de play-off, urmează meciul din campionat pe care trebuie să-l câștigăm. Așa trebuie, așa cred! Nu vreau să vorbesc despre asta (n.r. - la oferta), nu știu nimic mai mult, momentan sunt aici, mă concentrez aici. Când va veni, dacă va veni, voi fi pregătit. Nu îmi e greu, e fotbal, trebuie să joc până în momentul în care voi pleca”, a spus Târnovanu.

În turul următor, FCSB se va întâlni cu norvegienii de la Viking.

Pe lângă cei 550.000 de euro asigurați pentru calificarea în turul trei, FCSB o să primească din partea UEFA încă 750.000 de euro pentru calificarea în play-off. Dacă va ajunge în grupe, vicecampioana va primi încă trei milioane de euro, astfel că suma la care ar putea ajunge la 4,3 milioane de euro!

La această sumă s-ar mai putea adăuga și banii de la UEFA pentru rezultate. O victorie în grupe este remunerată cu 500.000 de euro, iar un rezultat de egalitate cu 166.000 de euro. În plus, primul loc la finalul grupei este recompensat cu 650.000 de euro, iar locul doi cu 325.000 de euro.