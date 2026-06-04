GALERIE FOTO ”Cea mai sexy fană” a gazdei Cupei Mondiale vrea să devină ”talisman”: ritualul bizar pe care l-a început în urmă cu 8 ani

”Cea mai sexy fană” a gazdei Cupei Mondiale vrea să devină ”talisman”: ritualul bizar pe care l-a început în urmă cu 8 ani CM 2026
SPORT.RO
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Mexic este una dintre gazdele ediției din acest an a Cupei Mondiale, alături de Statele Unite ale Americii și Canada.

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MexicCupa MondialaYanet GarciaCM 2026wc 2026
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Turneul final va avea loc în perioada 11 iunie 2026 - 19 iulie 2026.

”Cea mai sexy fană” a Mexicului revine la Cupa Mondială

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Yanet Garcia, o prezentatoare meteo din Mexic, vrea să devină talisman pentru naționala țării sale, iar tânăra în vârstă de 35 de ani a început un ritual bizar încă din urmă cu opt ani.  

Garcia a fost supranumită ”cea mai sexy fană” a Mexicului, în timpul ediției din 2018 a Cupei Mondiale. În timpul unei transmisiuni în direct, după ce a prezentat prognoza meteo, tânăra, îmbrăcată în echipamentul Mexicului, le-a permis colegilor săi de platou să îi dea un șut în fund ca Mexic să aibă noroc la turneul final. 

În 2018, ”ritualul” nu a funcționat, iar Mexic a fost eliminată în optimile de finală după o înfrângere suferită în fața Braziliei, scor 0-2.

Nici în 2022 Garcia nu a fost talismanul de care avea nevoie Mexic la Cupa Mondială. Mexicanii nu au reușit să iasă din faza grupelor. 

Frumoasa prezentatoare speră că acest lucru se va schimba la ediția din acest an a turneului final. Yanet Garcia este gata să îi facă din nou galerie naționalei Mexicului. 

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