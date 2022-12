După ce au fost eliminați de la Mondialul din Qatar, Neymar a făcut publice mesajele private dintre el și colegii săi. Starul de la Paris Saint-Germain a postat pe Instagram conversații de pe aplicația Whatsapp cu Marquinhos, Thiago Silva și Rodrygo.

„Am luat decizia să arăt mesajele să arăt cât de mult ne-am dorit (n.r. să câștigăm Campionatul Mondial) și cât de uniți eram. Sunt mândru că sunt brazilian”, a scris Neymar într-o poveste de pe Instagram, citat de Eurosport.co.uk.

„Sunt mereu cu tine și te iubesc!” Neymar a făcut publice mesajele brazilienilor după ce au fost eliminați de la Cupa Mondială

„Neymar: Cum ești? Sunt aici să-ți spun că sunt fanul tău. Un penalty nu va schimba ce cred despre tine. Sunt mereu cu tine și știi asta. Te iubesc.

Marquinhos: Salut frate, încep să-mi revin puțin, puțin de la toată treaba asta. Dar tu? Cum ești? Mulțumesc pentru mesaj și pentru că te-ai gândit la mine, ești incredibil, am vrut ca totul să meargă bine. E aiurea să te gândești că penalty-ul ăla a fost un obstacol în visul nostru. Dar, hai să mergem înainte, trebuie să fim puternici, să lăsăm timpul să treacă și să vedem ce ne așteaptă.

Neymar: Exact așa cred și eu, să lăsăm timpul... mai mult decât toți pe care-i știu, totul trece, momentele bune și rele... Fii tare, bucură-te de familia ta și ține minte că nu sunt doar o companie, cu un prieten și vreau să te simți bine, te iubesc și trecem peste asta împreună.

Neymar, despre Thiago Silva: Trebuie să trecem peste, din păcate e fix așa! Aș fi vrut să-ți ofer ție această Cupă Mondială atât de mult. Tu, Dani (n.r. Alves) și și cu mine meritam asta foarte mult. Dar Dumnezeu are un scop cu noi și știe totul.

Thiago Silva: Frate, e mai greu decât mi-aș fi imaginat, pe bune! Nu pot trece peste. Nu pot să cred că am pierdut! Nu pot crede asta. De fiecare dată când îmi amintesc, îmi vine să plâng. Dar voi fi bine.

Neymar, despre Rodrygo: Frațiorule! Sunt aici să-ți spun că ești un fotbalist. E o onoare să fac parte din cariera ta, să aud că mă numești un idol de-ai tăi și să văd că faci istorie jucând pentru Brazilia! Penalty-urile sunt ratate de cei care pășesc în față să execute unul, am ratat atâtea penalty-uri în cariera mea și am învățat din toate câte ceva. Niciodată nu m-am dat bătut, mereu am căutat mai bine și am luptat să evoluez în tot. Îmi place mult de tine, nu doar pentru tine ca jucător, ci și pentru bunătate și, pentru că ești un copil bun. Fii tare, criticile doar te fac mai puternic și îți vei aduce aminte când ți-am zis: 'tu o să aduci Campionatul Mondial pentru Brazilia'. Îți urez tot succesul din lume, deconectează-te de la tot în aceste zile, relaxează-te și revino mai puternic ca niciodată. Sunt aici dacă ai nevoie de mine. Suntem cu toții implicați în asta.

Rodrygo: Mulțumesc, idolul meu, pentru tot, din inima mea. Îmi pare rău pentru tot ce am cauzat, sper că poți continua cu noi (n.r. echipa națională), să putem câștiga împreună, bineînțeles, doar dacă e perfect pentru tine! Suntem cu toții mereu în asta și mulțumesc pentru iubirea ta”, au fost mesajele citate de Eurosport.