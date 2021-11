Serbia, victorie spectaculoasă cu Portugalia în ultimele minute de joc. Trupa lui Ronaldo, la barajul pentru Mondial 

Trupa antrenată de Dragan Stojkovic a obținut victoria în ultimele minute de joc prin golul marcat de Mitrovic și a obținut calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor.

Portugalia și Serbia se aflau la egalitate de puncte înaintea acestei partide, iar lusitanii aveau nevoie de un egal pentru a obține primul gol în grupa A.

Renato Sanches a deschis scorul în minutul doi, iar sârbii au egalat în minutul 33, prin Tadic. Victoria a venit după reușita lui Mitrovic, din minutul 90.

SERBIA TAKE THE LEAD AGAINST PORTUGAL IN THE 90TH AND ARE IN QATAR AS IT STANDS pic.twitter.com/X4fGCZsoHf

După fluierul final, Cristiano Ronaldo nu și-a putut reveni din șocul înfrângerii, iar câteva minute a rămas pe teren, cu capul în pământ.

SERBIA DEFEAT PORTUGAL 2-1 TO QUALIFY FOR THE 2022 WORLD CUP ????

Portugal will now have to go through the playoffs for a spot. pic.twitter.com/BBPNNMuyYF