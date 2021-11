Franța a dat tabela de marcaj peste cap cu Kazakhstan și s-a calificat la Campionatul Mondial! Mbappe a fost de neoprit

În penultimul meci din Grupa D, Franța a întâlnit-o pe Parc des Princes pe Kazakhstan, iar elevii lui Didier Deschamps nu au avut milă de oaspeți și i-au învins cu un categoric 8-0.

Kylian Mbappe (22 ani) a izbutit în doar 32 de minute prima triplă la echipa națională în doar 32 de minute. Însă starul lui PSG nu s-a oprit aici, a mai înscris o dată în minutul 87, ultima reușită a partidei.

KYLIAN MBAPPE WITH HIS FIRST HAT-TRICK FOR FRANCE ????????????

(????️ @ESPNFC)pic.twitter.com/wwChahhK4t