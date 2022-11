Arabia Saudită a profitat de o greșeală comisă de Messi în minutul 48 și a marcat golul egalizator, prin Saleh Al-Shehri.

Totul a culminat cu reușita lui Al Dawsari, care l-a executat pe Martinez cu o „torpilă” la colțul lung. A fost golul care i-a dus pe saudiți la conducerea meciului.

Reușita lui Al Dawsari l-a făcut să exulte pe comentatorul din Arabia Saudită, care a țipat timp de câteva secunde de bucurie.

This commentary for the Saudi Arabia goal! ????

Goosebumps ????pic.twitter.com/IGy1Rmaw42